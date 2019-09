Nadal: "Antes de jugar la final no puedo estar súper contento"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal valoró positivamente su clasificación para la final del US Open, último 'grande' de la temporada, pero aseguró que "no puede" estar "súper contento" porque todavía no ha ganado el torneo estadounidense y explicó que una vez pase el partido del domingo (22 hora peninsular) para tener "más perspectiva".

"El primer set fue un poco frustrante porque tuve muchos puntos de rotura antes del tie-break y él no tuvo ninguno. En el 'tie-break' tuve un poco de suerte porque tuvo 5/2 y 4/0, pero sobreviví en ese momento y finalmente obtuve el descanso en el segundo y luego el partido cambió por completo", resumió Nadal sobre la pista.

"Comencé a jugar con más calma y ser más agresivo. Estoy muy feliz de estar de vuelta en la final del US Open", añadió el jugador balear, que buscará su cuarto entorchado en Nueva York ante el tenista ruso Daniil Medvedev, capaz de eliminar a Grigor Dimitrov en la primera semifinal del certamen americano.

Nadal, que hizo lo propio con el italiano Matteo Berrettini, tiene claro que "significa mucho volver a esta final". "Sobre todo después de algunos momentos difíciles al comienzo de la temporada. Antes de jugar la final no es el momento de estar súper contento. Por supuesto, cuando termina el torneo, si pierdes, buscas una perspectiva global y estará bien. Pero ahora es un momento para disfrutar y pensar en la final", dijo.

"Todavía hay un partido por delante, uno importante. Solo me enfoco en tratar de estar cien por cien listo para eso. Pero, por supuesto, muy, muy feliz por todo. Es otra final de 'Grand Slam', y otra final aquí en Flushing Meadows significa mucho para mí", incidió el balear.

Por último, Nadal fue preguntado sobre si le gustaría ser el tenista con más 'Grand Slams' en la historia. El español está a sólo dos de igualar a Roger Federer (20). "Me encantaría ser el que más tuviese, sí, pero no puedes estar frustrado todo el día o todo el día pensando en lo que tu vecino tiene es mejor que tú. Tienes que ser feliz contigo mismo", finalizó el español.