9 de septiembre de 2019

Nadal: "Me encantaría ser el más ganador, pero no voy a jugar pensando en eso"

Tenis/US Open.- Nadal: "Me encantaría ser el más ganador, pero no voy a jugar pe

Tenis/US Open.- Nadal: "Me encantaría ser el más ganador, pero no voy a jugar pe JAVIER ROJAS/PRENSA INTERNACIONA / DPA

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Rafa Nadal ha reconocido que le "encantaría" finalizar su carrera como el tenista más exitoso de la historia, pero ha aclarado que no piensa "jugar al tenis pensando en eso" porque el deporte de la raqueta "es más que los 'Grand Slams'", tras colocarse a un solo título 'grande' de igualar a Roger Federer.

"Siempre digo lo mismo: me encantaría ser el más ganador, pero no estoy pensando en eso ni voy a jugar al tenis pensando en esp. Juego al tenis porque me encanta el tenis. El tenis es más que los 'Grand Slams', necesito pensar en el resto de cosas", explicó Nadal ante la prensa en Nueva York.

En este sentido, el balear dijo que solo le preocupa el presente en "un día para disfrutar" tras conquistar el US Open. "Así lo he hecho durante toda mi carrera. Si no, no estaría donde estoy hoy con todas las lesiones que he sufrido. Necesito adaptar mi juego a mis problemas y a mis metas. Eso es lo que he hecho durante toda mi carrera. Cuando pierde unas cosas, necesita agregar otras para seguir siendo competitivo", analizó.

En cuanto al número uno mundial, que vuelve a tener cerca, dijo que "la edad y los objetivos" que tiene ahora mismo no puede "perder energía ni tiempo pensando en eso". "Necesito pensar en mi carrera de una manera diferente. Mi objetivo principal es jugar el mayor tiempo posible y siendo competitivo. Si te centras en el número uno, puedes perder años de carrera", avisó.

Además, Nadal reconoció que la "dramática" final vivida ante Daniil Medvedev hace que "este día sea inolvidable". "Ya es parte de mi historia de este deporte. Estoy muy feliz, este trofeo lo significa todo para mí. La satisfacción personal por la forma en que resistí todos estos momentos difíciles es muy alta. Daniil ha luchado y ha jugado como un campeón. Bravo por él. Creo que tendrá muchas más oportunidades como esta", alabó a su rival.