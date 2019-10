La NBA critica el "lamentable" apoyo del manager general de los Rockets a Hong Kong

HONG KONG, 7 Oct. (dpa/EP) -

La NBA ha expresado su malestar por un 'tuit' del manager general de Houston Rockets, Daryl Morey, en el que mostró su apoyo al movimiento de protesta de Hong Kong.

Morey publicó una imagen con las palabras 'Fight For Freedom. Stand With Hong Kong (Lucha la por libertad. Apoya a Hong Kong'), según capturas de pantalla del 'tuit', que posteriormente eliminó. El ejecutivo de los Rockets también emitió una declaración en un esfuerzo por aliviar la reacción violenta, escribiendo en Twitter que no tenía la intención de ofender a los aficionados en China.

"Simplemente estaba expresando un pensamiento, basado en una interpretación, de un evento complicado. Desde ese 'tuit' he tenido muchas oportunidades de escuchar y considerar otras perspectivas", escribió.

Los Rockets rápidamente fueron criticados en China cuando el patrocinador chino del equipo y una compañía de ropa deportiva congelaron su relación con el equipo. En una declaración a varios medios estadounidense, la NBA criticó que el comentario de Morey "ofendió profundamente a muchos amigos y aficionados en China, lo cual es lamentable".

Las protestas den Hong Kong han sacudido la ciudad durante casi cinco meses en respuesta a un proyecto de ley de extradición ahora desaparecido, ampliamente visto como la erosión más reciente del acuerdo de 'un país, dos sistemas' destinado a preservar el alto grado de autonomía de Hong Kong como territorio chino.