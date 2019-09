27 de agosto de 2019

Olympiacos, Estrella Roja y Dinamo Zagreb, clasificados para la fase de grupos

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Olympiacos, Estrella Roja y Dinamo Zagreb han certificado este martes su clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones después de eliminar en el 'play-off' final a Krasnodar, Young Boys y Rosenborg, respectivamente.

El conjunto griego fue el que más fácil lo tuvo después del 4-0 conseguido en Atenas. El Olympiacos no tuvo problemas para sentenciar su pase con una nueva victoria, esta vez por 1-2 con goles del ex jugador del Granada Youssef El Arabi. El técnico Pedro Martins no pudo contar con el español Miguel Ángel Guerrero, protagonista en la ida y lesionado durante el calentamiento.

De esta forma, el Olympiacos no faltará a la máxima competición continental, un clásico de la 'Champions'. Quien no faltará tampoco es el Estrella Roja, que ha vuelto a clasificarse por segundo año consecutivo. El campeón de Europa en 1991 sufrió en los compases finales del duelo ante el Young Boys, pero aguantó con entereza para quedarse con el premio.

Los serbios empataron en Suiza (2-2) y este martes también lo hicieron (1-1) pero el valor doble de los goles fuera de casa -en caso de empate- permite al Estrella Roja seguir con vida. Aleksa Vukanovic adelantó al Young Boys, pero un gol en propia meta de El Fardou Ben Nabouhane estableció la igualada definitiva.

Por último, el Dinamo de Zagreb hizo bueno su triunfo en casa (2-1) para seguir adelante pese a empatar en su visita a Noruega. Los croatas se cargaron a un equipo acostumbrado a batallar en la fase inicial de la 'Champions'. Este martes Babajide David colocó el 1-0 para el Rosenborg, pero Amer Gojak acabó con cualquier esperanza a 20 minutos del final.

--RESULTADOS PLAY-OFF.

-Martes. Vuelta Ida.

Krasnodar - Olympiacos 1-2 0-4.

Estrella Roja - Young Boys 1-1 2-2.

Rosenborg - Dinamo Zagreb 1-1 0-2.

-Miércoles.

Ajax - APOEL Nicosia 21h 0-0.

Slavia Praga - Cluj 21h 0-1.

Brujas - LASK 21h 0-1.