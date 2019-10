Pau Torres: "Jugar con Sergio Ramos es un orgullo para mí porque es de los mejores y un líder"

LAS ROZAS (MADRID), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El central del Villareal Pau Torres, que disfruta de sus primeros días como internacional absoluto, ha expresado el "orgullo" que siente por jugar en la selección con Sergio Ramos, un futbolista del que admira su gran carisma de "líder" y al que considera "de los mejores" en su posición.

"Los números de Sergio hablan por sí solos, pero si tengo que decir una cualidad de él, es que es un líder. A nivel futbolístico en el uno contra uno es muy fuerte. Es de los mejores, tiene un gran poderío aéreo, siempre esta ahí cuando el equipo le necesita, aporta una garra extra en su club y en la selección", admitió Pau Torres este miércoles en rueda de prensa.

El jugador de 22 años admitió que el capitán le dio la "bienvenida" y unos cuantos consejos para afrontar este nuevo reto frente a los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2020, ofreciéndole su ayuda como capitán.

"Yo me fijaba en los delanteros, antes Gerard (Moreno). Ahora me fijo en Sergio y para mí es un orgullo trabajar con él. Me he fijado también en Bruno Soriano, que era el referente en mi club, y el aprender día a día en el vestuario me está aportando mucho", recalcó el central sobre sus jugadores referentes en España.

El central de 22 años, que viene de marcar ante Osasuna, recibió la llamada de Robert Moreno el pasado viernes mientras entrenaba. "Estaba estirando con Albiol, nos lo comunicaron y nos abrazamos los dos. Llegué a mi casa con mi familia y subí a ver a mis abuelos, que son los que más se alegran de estas cosas", relató.

"Tengo la suerte de estar con Raúl Albiol día a día y me dijo que tenía que estar tranquilo, que el seleccionador te llama por el trabajo que haces en tu club. Me dijo que fuera yo mismo", explicó sobre sus sensaciones.

El zaguero del Villarrel señaló que "es un sueño" ser el primer jugador nacido en la localidad castellonense en jugar con la selección y es "el reflejo del trabajo" de la familia Roig por el club valenciano, que ha cumplido "su sueño de crear una cantera que compitiera a nivel internacional".

"Son pocos partidos en la máxima categoría y en ese aspecto tengo poca experiencia, pero estoy haciendo bien las cosas en mi club y para mí es un orgullo que el seleccionador se haya fijado en mí. Sé que tengo muchos aspectos de mejorar, pero estoy encantado de estar aquí, de ir aprendiendo y ojalá sean muchas mas", concluyó.