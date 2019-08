¿Quién es Egan Bernal, el primer colombiano en ganar un Tour de Francia?

BOGOTÁ, 27 Jul. (Notimérica) -

A sus 22 años, Egan Bernal va a ser el primer ciclista colombiano en alzarse con un Tour de Francia, la carrera más importante del mundo por etapas y que finaliza este domingo en París, y será el cuarto más joven en conseguir este hito.

Las condiciones del colombiano hicieron que despuntara desde que era niño, pero su entrenador Fabio Rodríguez nunca pensó que en tan poco tiempo estuviera a punto de alcanzar este podio.

"Yo sabía que era muy bueno, que era talentoso, pero no sabía que pudiéramos llegar hasta donde está hoy en día. Yo me imaginaba este día, pero no tan rápido, no este año, pensaba que todavía hacía falta", relató emocionado Rodríguez.

Sin apenas darse cuenta, Bernal comenzó su carrera a los ocho años, en una escuela de Zipaquirá, su pequeña ciudad natal. Ahora, catorce años después de que comenzará su sueño, pertenece al equipo británizo Ineos y está a punto de hacer historia gracias a su buena cadencia y concentración.

Apodado 'El Niño Maravilla', este año ha sembrado grandes reconocimientos a nivel internacional como la París-Niza y la Vuelta a Suiza.