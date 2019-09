2 de septiembre de 2019

Quintana anuncia su salida del Movistar: "Tengo que romper este matrimonio"

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) ha anunciado este lunes que dejará el equipo telefónico a final de temporada porque siente que tiene que "romper el matrimonio" al haber "cumplido un ciclo", una decisión que parece tener tomado y que ha desvelado cuando es líder de la Vuelta a España y lucha por llegar de rojo a Madrid.

"Pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio por lo menos por ahora. No sé si luego con el tiempo regrese o me quieran, no lo sé, pero de momento me tengo que marchar", anunció en rueda de prensa en Pau (Francia) en la primera jornada de descanso de La Vuelta.

Para el colombiano, su periplo en Movistar "ha sido de todo". En lo bueno, haber logrado el Giro de Italia 2014 o la Vuelta a España 2016, además de subir al podio tres veces en el Tour de Francia --su gran 'espinita'--. En lo malo, quizá, ese 'pero' en el Tour y el no haber sido un líder sólido y único en un equipo bicefálico o tricefálico, incluso, con Alejandro Valverde, Mikel Landa o Richard Carapaz.

"Pero, la verdad, es que en el Movistar es donde he pasado los momentos más felices de mi vida ciclista. Muy agradecido absolutamente con todos los que han hecho parte de este equipo en el tiempo en el que he estado; corredores, masajistas, médicos, auxiliares... Con todos muy agradecido", aseguró a modo de despedida.

No obstante, el colombiano está centrado en defender la malla roja de líder de la Vuelta, aunque sea complicado retenerla de momento tras la contrarreloj de este martes en Pau, en la que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) es favorito y está a sólo 6 segundos de Quintana en la general.

"Hay posibilidades de ganar la Vuelta, por lo menos soy líder hoy. Sabemos que el día de mañana es muy importante. Aunque tengamos el rojo, o lo hubiera tenido cualquiera de los que estamos ahí cerca, con lo cerca que está Roglic sabíamos que el líder es él con la crono que viene, por ser especialista", reconoció.

Después de la 'crono', el objetivo es ir en bloque hacia la victoria final en Madrid. "Con el equipo hay que ir adelante y a intentar recuperar. Como siempre, estamos en todos lados. Lo que interesa es el equipo como tal, quien esté mejor ayudará al otro y así vamos viendo, según quien tenga mejores piernas", señaló.

Una mejores piernas que o bien serán las suyas o las de Alejandro Valverde, cuarto en la general a 20 segundos. De momento, el colombiano se ve mejor cada día. "Es difícil preparar el Tour a tope. No sabía cómo me iba a encontrar aquí, es una incógnita. Pero me he venido encontrando bien y voy a mejor", celebró.

Por otro lado, negó haber hablado con Marc Soler sobre lo sucedido en Andorra, con el catalán visiblemente muy molesto cuando se le ordenó esperar a Quintana para ayudarle cuando iba primero y podía luchar por el triunfo de etapa.

"No hemos hablado nada de eso con Marc, hablamos del gran trabajo del equipo todo el día, con corredores por delante, e hicimos lo que teníamos que hacer. Él tendrá sus razones, pero seguimos hacia adelante y pensando en seguir trabajando bien, por un gesto no vamos a hacer un gran caos", relativizó.