9 de octubre de 2019

Roberto Bautista avanza a octavos en Shanghai

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista se clasificó para los octavos de final del torneo de Shanghai (China), octavo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse este miércoles al estadounidense Reilly Opelka por 6-4, 7-5.

El castellonense está afrontando una cita importante ya que está en plena pelea por entrar entre los ocho clasificados de forma directa para disputar las Finales de la ATP de Londres de noviembre y tras caer en primera ronda en Pekín ante Sam Querrey, necesitaba no fallar y firmó un buen estreno.

Bautista, finalista de este Masters 1.000 en 2016 ante el escocés Andy Murray, volvía a toparse, como en la capital china, con un buen sacador como Opelka, lo que convertía a este en un oponente peligroso en esta superficie, pero supo sobrevivir a los 18 'aces' de su rival gracias a su concentración al saque y a saber aprovechar sus opciones al resto.

El de Castellón empezó fuerte con el servicio y no ofreció ningún resquicio al estadounidense, incapaz de ganar puntos al resto y que sufrió sobre todo cuando no pudo conectar primeros saques. El español no dejó pasar su oportunidad en el quinto juego para lograr el 'break' clave para hacerse con el primer parcial.

El segundo tuvo un desarrollo similar, aunque en esta ocasión el octavo favorito se encontró con un incómodo 30-40 al inicio, en lo que fue su única concesión con el servicio. Con 5-5, a Opelka le tembló el pulso y Bautista encontró una nueva rotura vital para certificar su pase a la segunda ronda donde se topará con el italiano Marco Berrettini, uno de sus rivales para estar en Londres y que marcha en la clasificación anual por detrás.