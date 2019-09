8 de septiembre de 2019

Sainz: "El sexto puesto parecía asegurado, tal y como estaban yendo las cosas"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) afirmó este domingo que "el sexto puesto parecía asegurado" en el Gran Premio de Italia, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1, "tal y como estaban yendo las cosas" antes de sufrir problemas con el neumático derecho y que le impidieron terminar la carrera.

"Una pena porque ese sexto puesto parecía asegurado, tal y como estaban yendo las cosas. Los Renault iban más rápido, Albon no me podía pasar; cuando me ha cogido, con la blanda, yo creía que con la media iba a ir más rápido. También tenía problemas después del toque con Albon, en la parte trasera del coche hemos perdido una pieza que nos quitaba dos o tres decimillas por vuelta", dijo Sainz a los micrófonos de Movistar Plus.

"Pero bueno, estaba yendo todo bien y luego ha llegado el 'pit stop', ha sido caos y ha habido un poco de malentendido ahí entre todos. Y al final no hemos podido salir de ahí. El caso es que este año en los 'pit stops' la estrategia está yendo todo muy bien, nos está yendo a pedir de boca y hoy quizá hemos perdido ocho puntos por eso", argumentó.

"Pero hemos ganado muchísimos mas puntos este año gracias a la estrategia de los 'pit stops' que los que hayamos perdido hoy, así que toca analizar y aprender qué se podía haber hecho mejor por parte de todos. No hay que estar demasiado tristes", incidió Sainz.

"El Red Bull este fin de semana era superior, pero tampoco tanto como en otras carreras, entonces yo sabía que lo iba a poder aguantar detrás. Me da rabia porque a Albon lo teníamos controlado y Verstappen parecía que no llegaba, así que un buen sexto hubiese sido", reiteró.

Por último, elogió el desempeño del monegasco Leclerc hasta conseguir la victoria en Monza. "Increíble lo bien que lo está haciendo Charles, hay que darle la enhorabuena porque está siendo un carrerón. A partir ahí, es bueno que los pilotos jóvenes estén haciéndolo tan bien", aseguró el piloto madrileño.