17 de septiembre de 2019

Sarri: "El Atleti ha perdido un jugador increíble, pero ha fichado a otro igual de bueno"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Juventus de Turín, Maurizio Sarri, destacó la calidad de Joao Félix, el 'sustituto' de Antoine Griezmann, además de señalar a Saúl como uno de sus jugadores preferidos en el Atlético de Madrid antes de enfrentarse al conjunto colchonero este miércoles con motivo de la primera jornada de la 'Champions'.

Sarri no tuvo reparos en elogiar a los colchoneros. El técnico Juventino dijo que el cuadro de Simeone es "uno de los equipos que puede ganar" la 'Champions'". "El Atlético tiene un gran equipo. Ha perdido un jugador increíble (Griezmann), pero ha fichado a otro igualmente buenísimo (Joao Félix)", recordó.

"Sus jugadores más determinantes empiezan a tener la edad correcta. Es el caso e Saúl, uno de los más fuertes de Europa. Tiene casi 25 años y marca la diferencia. Tienen jugadores de grandísimo nivel y puede jugar cualquiera que lo va a hacer bien", añadió Sarri antes de volver a referirse al Atleti como posible candidato al título.

"La fuerza mental, la técnica y la táctica no son suficientes, luego es necesario un poco de suerte para llegar al final", añadió el preparador italiano, que confirmó la disponibilidad del bosnio Pjanic. "Los médicos han comprobado que no tiene ninguna lesión a nivel muscular, se ha entrenado con el grupo y valoraremos si empieza o sale de recambio", indicó.

Preguntado por si daría por bueno un empate, Sarri lo rechazó rotundamente. "No, no lo vivimos así. Somos la Juventus y cada vez que salimos al campo salimos a ganar. Pero sabemos que hay partidos y partidos porque el mismo objetivo también lo comparten 10 ó 12 equipos con las mismas capacidades de nosotros. No se puede decir que es nuestro objetivo preferido porque hay otras realidades", agregó sobre la Liga de Campeones.

"En los últimos 20 años hemos perdido varias finales. Creo que tenemos que afrontar estos partidos con mucha contundencia y con cierta levedad, hay que volver a divertirse, a pasárselo bien. La obsesión no es necesaria en el fútbol. Eso sí, sin olvidar el propósito que es ganar", relató el italiano.

Cuestionado por su experiencia en Italia, el técnico 'bianconero' cree que "el fútbol es igual en todas partes, da igual España, Inglaterra o Italia". "En Europa hay mentalidades diferentes, es lo que cambio, porque un gol sufrido puede ser un drama nacional en algunos países y en otros casos se juega para empatar", añadió.

"Nosotros tenemos que ir adaptándonos a la idea. Tenemos muy buenos jugadores. Y creo que las diferencias con otros países ya no se notan tanto. Lo partidos se asemejan bastante", finalizó Sarri antes de asegurar que no tiene ningún problema con el entrenador del Inter, Antonio Conte, tras sus comentarios recientes.

"No he pensado nada sobre Conte porque no he oído lo que dijo él. El sábado por la noche quería celebrar el cumpleaños de mi mujer tranquilamente. Creo que si Conte ha contestado así es porque le han contado una cosa equivocada", finalizó.