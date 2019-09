27 de agosto de 2019

Scariolo: "Nos ha venido muy bien jugar este partido"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha calificado la victoria ante Argentina como "un buen test" frente a "un rival muy duro" que ha plantado cara hasta el último minuto, donde varios jugadores han dado "algún paso adelante" ante la baja de última hora de Marc Gasol, el "eje ofensivo y defensivo" del equipo.

"Ha sido un rival muy duro y ha sido un buen test, nos ha venido muy bien jugar este partido. Las condiciones era un poco atípicas con un arbitraje que ambos equipos no entendían del todo. También hemos fallado muchísimos tiros libres, cosa que no es habitual en nosotros. El partido ha servido más para temas puntuales y no se ha lesionado nadie, que era lo más importante", resumió Scariolo ante la prensa.

Respecto a la ausencia de Gasol por problemas estomacales, el seleccionador quiso extraer lo positivo de jugar sin el "eje ofensivo y defensivo" de España. "Ambos equipos han hecho un buen día de prueba, de jugar sin dos referentes tan importante como Campazzo y Gasol, y creo que en ambos casos han salido con más notas positivas que negativas. Nadie quiere tener ausencias, pero cuando las tienes intentas hacer de la necesidad virtud y salir adelante", apuntó.

Además, Scariolo reveló que "Pierre Oriola no está bien", pero que el pívot azulgrana "ha intentado jugar por la ausencia de Marc". "Hemos tenido algún paso adelante de algún jugador que tiene que complementar a los más veteranos y más tradicionalmente encargados de tirar del carro. Víctor (Claver) y Pau (Ribas) han jugado bien, por ejemplo, Willy (Hernangómez) en ataque ha estado bastante bien... Hay cosas que corregir, sobre todo en la transición defensiva", concluyó.