24 de agosto de 2019

Sergio González: "El empate es un premio merecido con un poquito de fortuna"

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, se mostró muy contento después de empatar (1-1) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y aseguró que es un "premio merecido" con "un poquito de fortuna", además de poner en valor el "alma" y la "fe" de su plantilla.

"En la primera parte sí nos han sometido, pero en la segunda cambió todo porque perdimos el miedo a tener la pelota. Cuando mejor estábamos ha llegado el gol de Benzema. A partir de ahí el equipo ha creído y ha tenido fe porque el gol del empate nos pone muy contentos", indicó en rueda de prensa.

"Nuestra misión es salvarnos y cuanto antes tengamos los puntos en nuestro saco, mucho mejor. Jugamos cada partido como si fuese el partido definitivo. Cada temporada es nueva y recordar el pasado no te sirve para construir tu trayecto. Este año quizá hemos sido más temerosos con el balón, aunque mantuvimos la estructura, y luego ya hemos sido nosotros. El empate es un premio merecido con un poquito de fortuna", dijo.

"Sabíamos que el partido lo teníamos que hacer largo, muy organizados, muy concentrados, sufrimos con James en segunda línea, han tenido situaciones interesantes pero el partido lo habíamos planeado así y así lo hemos trabajado. Empezamos de otra manera, puntuando en un campo de los grandes y esto también es otra motivación", resumió.

Preguntado por la estrategia del Real Madrid, Sergio admitió haber valorado todas las posibilidades antes del choque. "Zidane ha conseguido muchos éxitos con el 4-3-3 y confíabamos que iba a jugar con este sistema. Había otra alternativa y trabajamos ambas pero tienen futbolistas de mucho talento, sabemos lo que conlleva venir aquí y al final siendo serios y concentrados hemos conseguido puntuar", comentó.

"Nos sentimos cómodos estando ordenados y saliendo con transiciones bajas. El equipo está más comodo ahí y alternando con la posesión. En eso trabajamos y es verdad que contra los equipos grandes es más manifiesto. Tenemos que potenciar lo que hacemos bien y mejorar con balón, así lo intentamos hacer", añadió el técnico blanquivioleta.

"Este empate nos sirve para reafirmar nuestro camino. Hemos sacado cuatro puntos fuera de casa -tras la victoria ante el Betis- pero ahora tenemos que pensar ya en el siguiente partido contra el Levante", sentenció el preparador de los pucelanos, que "no" ve "descabellado" que Sergi Guardiola sea llamado por la selección española.

"No es descabellado que Sergi Guardiola juegue en la selección. Tiene gol, es excepcional con y sin balón. Puede no participar mucho pero cuando le llega sabes que va a puerta o la tiene que parar el portero. Ojalá sus compañeros le sigan ayudando y no tiene por qué ser imposible", finalizó.