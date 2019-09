10 de septiembre de 2019

Sergio Ramos espera que su serie de Amazon sirva para que la gente conozca "no sólo esa imagen de futbolista"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, presentó este martes en Madrid 'El Corazón de Sergio Ramos', la docuserie que se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios el próximo viernes y que el de Camas espera que sirva para que conozca su figura alejada de "esa imagen de futbolista".

En esta serie, que consta de ocho capítulos de media hora, el madridista abre las puertas de su vida profesional, personal y familiar, incluyendo imágenes nunca vistas, después de que Amazon Prime Video haya tenido acceso excepcional a su vida cotidiana durante tres meses para que se pueda comprobar "su increíble legado desde sus inicios en Sevilla", según apuntó Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series, que mostró su satisfacción por tener "acceso exclusivo a un jugador como Sergio Ramos".

Por su parte, el central decidió asociarse "con la mejor plataforma mundial para que la gente pudiese conocer más de Sergio Ramos y no solo esa imagen de futbolista en un campo". "Trata de un niño de barrio, que viene de Camas y que ha trabajado durante muchísimos años para conseguir un sueño y si eso sirve para ayudar a cualquier persona que tenga un sueño habrá merecido la pena", comentó.

En este sentido, dejó claro que no accedió a hacer esta serie "para cambiar la opinión de la gente pero sí para que tenga más información". "No sólo sobre mí sino de un futbolista, que vean que somos personas normales con nuestros momentos buenos y momentos malos", detalló.

El internacional considera que este proyecto "tiene un poco de todo", aunque el "80 por ciento" sea contenido de fútbol. "Pero hay otras pasiones que la gente desconoce como la música, mi familia o los caballos", advirtió, reconociendo que siempre había estado "un poco en contra de abrir las puertas" de su casa para proteger su "privacidad".

"Más que presión, responsabilidad", se sinceró preguntado por lo que había sentido rodeado de cámaras en comparación con jugar grandes partidos. "Se han metido hasta la cocina, ha sido un equipo extraordinario que nos ha hecho sentirnos muy cómodos. Hemos puesto muy pocos filtros, una vez que accedes debes contar la verdad dentro de tu casa, hemos intentando darle normalidad a todo", remarcó.

"EL DÍA DEL AJAX DEJAMOS DE GRABAR EN CUANTO VIMOS LA COMPLEJIDAD"

De todos modos, vivió un momento polémico cuando estuvo grabando en su palco del Santiago Bernabéu el día de la eliminación en octavos de la Liga de Campeones ante el Ajax, partido que se perdió por una sanción que además podría haber forzado y que enfadó a parte de la afición.

"Cuando uno se aventura en este proyecto, tiene unas obligaciones y compromisos. Fue un día malísimo para todos y doloroso, para mí el primero porque nadie esperaba que cayésemos eliminados ni que se diese ese resultado, pero no hay que darle más vueltas. Cuando vimos la complejidad del día dejamos de grabar porque no era agradable", confesó.

Sin embargo, también apostó por ofrecer al espectador que "no todo siempre sale bien". "Tiene esa parte para los espectadores de comprobar que las cosas no se cuentan sabiendo lo que pasará. No sabemos si habrá segunda, tercera o cuarta temporada, pero mi carrera ha sido un caso de éxito y habrá que contarlo, siempre contar las cosas ganando es mucho más fácil para todos. Espero que se pueda contar mi historia ganando, que sería lo idóneo", aclaró, deseando que Amazon y él sean "socios más años".

Además, apuntó que no ha "molestado mucho" a sus compañeros. "No era agradable grabar mucho tal y como estaba la situación el año pasado y no era el mejor año para ser flexible. Si van mejor las cosas quizá haya más contenido en este sentido en el futuro", puntualizó.