22 de octubre de 2019

Simeone: "La afición del Atleti ha pitado a Aragonés, Caminero, Kiko, a todos"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, restó importancia a los pitos escuchados en el Metropolitano este martes, pese al triunfo contra el Bayer (1-0) en Liga de Campeones, y recordó que "la afición del Atleti ha silbado a Luis Aragonés, Caminero, Kiko, a todos".

"¿Pitos a Koke? La gente hace lo que siente y lo que ve en ese momento. Es fútbol. Me acuerdo en la época de Aragonés, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Esto puede pasar, pero cuando salga del vestuario si le ve la afición le agradecerá de por vida. La gente es espontánea y responde a lo que cree en ese momento y nosotros tenemos que buscar que esos silbidos se transformen en aplausos", dijo el 'Cholo'.

Además, el argentino pidió a sus futbolistas con "jerarquía" que se sobrepongan a estas situaciones. "La gente del Atlético siempre ha sido pasional, intensa, participativa, yo la he sentido muy bien, sobre todo en el momento de más dificultad del juego. Y en cuanto a la confianza de mis futbolistas que tienen jerarquía tienen que convivir con estas situaciones", señaló.

"La defensa tenía cuatro jugadores nuevos y lo hicieron muy bien, con orden. Y hacia delante, el gol de Morata nos generó más allá de ese abrazo con Koke, que nos permitió hacer grupo, plasmar en el campo lo que ya había con trabajo. El rival juega muy bien y hemos podido hacer un esfuerzo altísimo de concentración para ganarlo", añadió.

"La ansiedad es algo normal, pero el equipo crece, tenemos cosas buenas y cosas a mejorar, sobre todo en los últimos metros del área rival. Esto es algo que les pasa a todos los equipos, no es fácil. Nosotros es donde -obviamente- tenemos que trabajar en consecuencia para encontrar más posibilidades", admitió el técnico argentino.

"En la primera parte nos medimos al equipo con mayor posesión de pelota en el campeonato alemán, y cuando es atacado te busca a la contra tras pérdida. Son muy veloces. Y sostener esto era tan importante como atacar. En el primer tiempo tuvimos muchísimas dificultades y en el entretiempo hablamos y llegó esa jugada del gol. Dejando gente arriba no podían defender cada jugada", añadió.

Simeone dijo desconocer si el gol de Morata "cambia cosas". "Pero me quedo con otra situación. Me quedo con el grupo. Con la competencia interna muy buena que tienen Arias y Trippier, con Hermoso, con Correa, que no estuvo fino pero trabajó, con Morata, que entró con la ilusión de un chico. Costa, que trabajó muchísimo, y todo eso nos permite que dentro del grupo se genere lo que ya pasaba dentro del campo", apuntó.

Por otro lado, Simeone destacó la acción del gol con un centro de Lemar, del que recordó que su centro fue "por dentro", motivo por el que no introdujo más jugadores de banda antes del descanso, y evitó pronunciarse sobre los lesionados. "Sobre Giménez os informará mejor el médico, que no quiero equivocarme. Espero que sea lo más leve posible. Y Hermoso ha sufrido una carga de no tener tantos minutos. Él y Felipe respondieron con mucha tenacidad", manifestó.

Para concluir, el 'Cholo' fue preguntado por su estado de ánimo tras una victoria de las que le gustan especialmente. "Me siento bien cuando veo pasión y hoy el equipo tenía pasión, sabíamos a qué jugábamos, bien o mal, pero sabíamos lo que hacíamos y cuando seguimos el camino salen las cosas bien", finalizó.