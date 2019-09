Simeone: "La gente del Atlético es exigente y no me sorprenden las críticas"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha calificado como "bastante satisfactorio" el arranque de temporada de su equipo, pero también se ha mostrado comprensivo con las críticas porque la afición es "exigente", tras dos tropiezos seguidos en una Liga que "está mucho más pareja que otras temporadas".

"Hemos hecho una pretemporada muy buena y un arranque de temporada bastante satisfactorio. La Liga va mostrando que no hay partidos fáciles para nadie y que todos estamos en construcción, no se ve a ningún equipo totalmente armado ya. La tabla habla por sí sola, hay ocho o nueve equipo en tres puntos, cosa que no ha sucedido en los últimos años. Eso quiere decir que la Liga está mucho más pareja que otras temporadas", analizó Simeone ante la prensa.

"Conozco a la gente del Atlético y es exigente, así que no me sorprenden las críticas", añadió el argentino, tras subrayar que "cuando hay un recambio tan importante de futbolistas" como el equipo ha vivido su equipo este verano los entrenadores tienen que "encontrar lo más rápido al equipo". "No es simple y cuesta tiempo. En el fútbol los entrenadores siempre tenemos la culpa. Cuando se pierde, claro", dijo con ironía.

Preguntado por la sequía goleadora de Diego Costa, el 'Cholo' concedió que "para un delantero es preocupante cuando no lograr encontrarse con situaciones que lo acerquen a hacer gol". "Estamos trabajando viendo lo que siente y nosotros vemos que tiene que mejorar. Tiene un desafío individual importante para revelarse ante una situación que no es habitual para un futbolista como él", le lanzó.

Simeone adelantó que el brasileño podría formar pareja de ataque este miércoles junto con el recuperado Álvaro Morata. "Cuando Álvaro y Diego están bien tienen muchas posibilidades de jugar juntos porque tiene fortaleza física, abren posibilidades para los compañeros, tienen gol y alternativas para los que juegan detrás de ellos. Álvaro ha vuelto y Diego viene jugando asiduamente, así que esperamos tenerlos de la mejor manera para que puedan jugar juntos", deseó.

En cuanto a las críticas al Atlético de parte de la prensa, el entrenador dijo que "el periodismo es crítico de por sí y tiene que serlo porque trabajan para generar opinión". "Algunos con más severidad, algunos con más capacidad, otros buscando generar rompimiento dentro de los equipos. La crítica tiene que estar siempre porque cuando ganas también hay cosas que mejorar. No creo que nos traten de forma diferente a otros equipos", resumió.

Por último, avisó de que el Mallorca, su rival en esta sexta jornada liguera, "es un equipo que tiene necesidades y que generará un ritmo alto, sobre todo al inicio del partido". "Tiene jugadores interesantes por banda, sobre todo en la izquierda, y obviamente habrá el entusiasmo lógico para recibir al Atlético. Tenemos que entender que la Liga está complicada para todos y que solamente dando la máxima expresión de cada jugador puedes ganar un partido", avisó.