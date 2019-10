30 de septiembre de 2019

Simeone: "La paciencia te la respeta solamente el ganar"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado que en el fútbol "la paciencia te la respeta solamente el ganar" y ha deseado que "ojalá que el tiempo permita hacer crecer" a los fichajes más jóvenes como Joao Félix y Lodi, al tiempo que ha defendido el trabajo de Koke y Saúl Ñíguez y ha valorado la "oportunidad" de alinear este martes en Moscú a Diego Costa y Álvaro Morata en ataque.

"Cuando renovamos con el club entendíamos los cambios que iban a aparecer. Ojalá que el tiempo nos permita hacer crecer a Lodi, a Joao Félix, a los más jóvenes que han venido. Son jugadores que crecerán con el tiempo y los partidos. La paciencia te la respeta solamente el ganar", apuntó Simeone en rueda de prensa en Rusia antes del duelo ante el Lokomotiv.

Preguntado por el posible estreno de su tridente ofensivo, reconoció que "está claro que es una oportunidad de que puedan estar los tres juntos". "A mejor estado de forma, sobre todo de Costa y Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo los veo, y mañana decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos espera", dijo.

En cuanto al centro del campo, destacó que esta temporada "entre Thomas, Llorente, Herrera, Saúl y Koke hay bastantes combinaciones". "La que menos veo es Koke-Herrera. Hay una competencia muy grande porque Thomas está creciendo muchísimo, Saúl y Koke conocen a la perfección lo que el equipo necesita, Marcos trabaja enormemente sin poder darle el espacio que requiere, qué decir de Herrera... Solo pueden jugar once y tengo que hacer el mejor equipo posible para ganar", resumió.

Sobre dos de esos jugadores, Koke y Saúl, el argentino realizó una encendida defensa. "Es muy difícil hablar con palabras y los hechos hablan por sí solos. Para gustos los colores, pero su jerarquía y su trabajo, alguna puede jugar mal, pero emocionalmente saben lo que es jugar en el Atlético de Madrid y evidentemente son dos de los jugadores más importantes que tenemos en la plantilla", valoró a los canteranos.

"EL LOKOMOTIV HA DEMOSTRADO SABE LO QUE SE JUEGA"

En cuanto a su rival en esta segunda jornada de la Champions, el 'Cholo' avisó de que "los equipos que tienen una idea clara de juego son peligrosos". "El Lokomotiv ha demostrado que sabe a lo que juega y eso es una referencia", advirtió, antes de desgranar las virtudes del club ruso.

"Se ve un equipo que trabaja en conjunto, con ayudas continuas en todos los espacios. Contra el Leverkusen tuvieron una posesión muy baja y llevaron el partido el adelante. Trabajan muy bien el contragolpes y tienen peligro a balón parado. Es un equipo que sabe lo que quiere y con un entrenador con una historia en el fútbol maravillosa y una personalidad fuerte que su equipo refleja en el campo", alabó a Yuri Siomin, quien a su vez señaló a Simeone como el principal peligro del Atlético.

"No soy futbolista. Antes sí, pero ahora no. No puedo opinar del pensamiento de un colega. Nosotros trabajamos en equipo y nuestra fortaleza siempre ha sido el equipo, por más reiterativo que sea decirlo. Las individualidades a partir del funcionamiento como equipo", contestó Simeone a las palabras de su homólogo.