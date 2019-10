14 de octubre de 2019

Ucrania sella su billete para la Eurocopa y mete en apuros a Portugal

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Ucrania ha confirmado su presencia en la Eurocopa 2020 después de sorprender a la vigente campeona continental, Portugal (2-1), en el Grupo B de clasificación, jugando incluso el tramo final con un jugador menos, en una jornada en la que Serbia ha vencido a Lituania (1-2).

En el Olímpico de Kiev, apenas habían transcurrido seis minutos desde el pitido inicial cuando los ucranianos inauguraron el luminoso en una de sus primeras ocasiones; en un saque de esquina, Rui Patricio bloqueó un remate de cabeza de Kryvtsov, pero el balón cayó en las botas de un Roman Yaremchuk que solo tuvo que empujarlo al fondo de las mallas.

Portugal no se encontraba cómoda, y los de Andriy Shevchenko no lo desaprovecharon. Antes de la media hora, Mykolenko sirvió un pase genial para que el delantero del West Ham Andriy Yarmolenko aumentase la ventaja, desatando la locura en el recinto.

Tras el paso por vestuarios, Fernando Santos dio entrada al atlético Joao Félix. Sin embargo, el momento clave se hizo esperar hasta el minuto 72, cuando el colegiado decretó penalti por mano de Stepanenko, que se marchó expulsado tras ver la segunda amarilla.

Cristiano Ronaldo no falló desde los once metros, anotando su gol 700, y el encuentro cobró un nuevo rumbo. Los lusos acosaron sin cesar al cuadro ucraniano; en el descuento, Pyatov desbarató un cabezazo del delantero de la Juventus y Pepe no acertó a rematar en el rechace, y Danilo estrelló poco después un potente zurdazo en la escuadra derecha de la portería local.

Con esta victoria, Ucrania accede a la cita continental al atesorar 19 puntos, ochos más que los portugueses y nueve más que una Serbia que se impuso en casa de la colista del grupo, Lituania.

El combinado balcánico se impuso tras una buena reacción después del descanso con un doblete de Aleksandar Mitrovic. El delantero del Fulham abrió la cuenta en el minuto 49 tras una asistencia del jugador del Besiktas Adem Ljajic, que volvió a servirle otro balón para hacer el 0-2 cuatro minutos después. En el 79, Kazlauskas recortó distancias.

--RESULTADOS.

Ucrania - Portugal 2-1.

Lituania - Serbia 1-2.

--CLASIFICACIÓN.

SELECCIONES J G E P GF GC Pts.

1. Ucrania 7 6 1 0 15 2 19.

2. Portugal 6 3 2 1 14 6 11.

3. Serbia 6 3 1 2 12 13 10.

4. Luxemburgo 6 1 1 4 5 11 4.

5. Lituania 7 0 1 6 5 19 1.

--PRÓXIMA JORNADA (14 de noviembre).

Serbia - Luxemburgo.

Portugal - Lituania.