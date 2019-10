17 de octubre de 2019

Valverde: "El factor que más me preocupa es tener enfrente al Eibar"

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que jugar a las 13.00 horas este sábado "no es excusa" y que lo que más le preocupa del partido ante el SD Eibar de este sábado en Ipurua es tener enfrente al equipo 'armero', ya que de ellos teme su presión alta y su fortaleza como local y están, además, ante un duelo que su equipo necesita ganar.

"El factor que más me preocupa del partido es que enfrente tenemos al Eibar, jugar a las 13.00 horas no es excusa. Que viajemos antes, hace que los jugadores estén juntos", comentó este jueves Valverde en rueda de prensa.

Además, el extremeño subrayó que este partido es importante para su equipo. "No estamos por delante en la clasificación sino por detrás y necesitamos sumar puntos", recordó el técnico del equipo blaugrana, que marcha segundo en la tabla a dos puntos del líder Real Madrid.

Del Eibar destacó, sobre todo, su presión alta. "En la presión son muy intensos y lo hacen muy bien, complican la vida a cualquier equipo. A pesar de saber cómo aprietan y esas cosas que sabemos todos los entrenadores, llega el momento del partido y hacen lo posible para que no pases del medio campo y a veces lo consiguen", comentó.

"Juegan con riesgo, pero lo tienen controlado, y lo hacen bien. El Eibar tiene la presión alta como bandera y lo lleva hasta el final, lo hace contra todos los equipos y es lo que más me gusta. Eso, y su espíritu", resaltó del equipo entrenador por José Luis Mendilibar.

En cuanto a viajar este jueves al País Vasco para entrenarse el viernes en Vitoria, explicó que tiene que ver con la huelga prevista en Barcelona para el viernes en el marco de las protestas del sector independentista hacia la sentencia del 'procés'.

"Hemos tomado esta decisión porque mañana viernes podemos prever que habrá carreteras ocupadas, hay unas marchas hacia Barcelona. Podemos tener algún problema y nuestra obligación es prever eso porque tenemos la obligación de presentarnos al partido", advirtió el técnico blaugrana.

Sobre el inicio de temporada, Valverde reconoció que han tenido "un momento difícil". "Lo que me gusta es que hemos sabido reaccionar. A lo largo de la temporada hay rachas que no se te dan bien, la reacción es lo importante. En momentos difíciles hemos sabido superar los baches y veremos cómo va ahora, nos gustaría ir primeros pero no lo estamos porque hemos fallado", admitió.

En cuanto a la expulsión de Dembélé en el partido contra el Sevilla por increpar al árbitro, opinó que a su jugador "se le fuera la cabeza". "No creo que fuera ese el caso de Dembélé. Hay veces que los árbitros expulsan por decir muy poca cosa y en otras ocasiones no te expulsan por decir barbaridades", relativizó.

"Umtiti está entrenando con normalidad desde principios de semana. El miércoles fue el segundo consecutivo día que entrenó con normalidad y hoy esperamos que también lo haga. Jordi Alba creo que sí está preparado para poder jugar y empezar", señaló sobre dos jugadores que podrían regresar al equipo.

Quien sí jugará, salvo sorpresa, es un Leo Messi que necesita rodaje tras su lesión. "Está en proceso, el otro día jugó 90 minutos y marcó, que a los delanteros les tranquiliza. Todavía tiene que ir poco a poco y con el tiempo ir buscando su mejor momento. Solo ha jugado un partido completo, esperamos que en los partidos que vienen aporte más cosas", manifestó.