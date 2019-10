22 de octubre de 2019

Valverde: "Me gustaría que no nos salpicaran las guerras entre Federación y LaLiga"

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, pidió este martes que el Clásico no se vea "salpicado por las guerras" entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, y que se ponga ya una fecha, si bien recordó que su preferencia hubiera sido jugar este sábado y no cambiar nada.

"Tenemos que confiar en que las cosas vayan bien, que el público responda bien, que la sociedad catalana esté bien y sea un partido sin más, que sea una demostración de madurez. Me gustaría que se pusiera una fecha y que no nos salpicaran las pequeñas guerras entre la Federación y LaLiga", manifestó en rueda de prensa en Praga, donde juegan la 'Champions' este miércoles.

En este sentido, subrayó que le gustaría que "prevaleciera el sentido común". "Hablamos de cosas que son difíciles. Se jugó el Espanyol-Villarreal el otro día y se ha suspendido el que se va a jugar dentro de una semana. ¿Qué pasará si el día que elijamos se convoca otra manifestación?", se preguntó.

"Supongo que todo tiene que ver con la situación en Barcelona, un poco por la previsión de lo que puede haber. Pero se me escapa todo esto, ya dije que me hubiera gustado jugar ese partido esta semana y que se diera normalidad a todo", reiteró el técnico blaugrana.

De momento no hay nueva fecha para el Clásico que FC Barcelona y Real Madrid tenían que jugar en el Camp Nou este sábado 26 de octubre. No obstante, la situación tensa que se vive en Barcelona y en Cataluña y la manifestación soberanista convocada para ese día llevaron a la RFEF a posponer el partido y, de momento, no hay acuerdo entre clubes, Federación y LaLiga para elegir nueva fecha.