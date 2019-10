Valverde: "Me siento igual de responsable que cuando perdemos"

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que se siente "igual de responsable" por haber logrado cambiar la cara a su equipo y remontar ante el Inter de Milán (2-1, en el Camp Nou) para ganar en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que cuando han perdido, y ha destacado el valor de la jugada de Messi en la que asiste a Luis Suárez en el gol del triunfo.

"Me siento igual de responsable que cuando perdemos un partido. A veces piensas que puedes mejorar con un cambio y no lo haces, o lo haces y no mejoras", comentó en rueda de prensa sobre la importancia de sus cambios, con la entrada de Arturo Vidal, Ousmane Dembélé y un cambio de esquema que hizo que se viera un partido nuevo, distinto.

Empezó mal el equipo, pero fue a más hasta lograr remontar. "Lo cierto es que hay que ver todo el contexto del partido, hemos empezado perdiendo en la primera jugada tras unos rebotes, nos ha hecho daño y se han visto reforzados. Son un gran equipo, lo han demostrado, y nos resultaba difícil superar su presión. En alguna situación de juego nos ha costado robar el balón", reconoció.

"En el segundo tiempo hemos estado mejor, hemos arriesgado más, hemos tenido más juego y robado más cerca de la portería y les hemos sometido más. Ha entrado Arturo, es un jugador que no es muy ordenado pero es también su virtud, había que jugar cerca de los delanteros, nos hacía falta ruptura, había que entrar en acciones y zonas calientes y al final hemos podido remontar", celebró.

Sobre Leo Messi, destacó su partido y más teniendo en cuenta sus circunstancias físicas, recién recuperado de su lesión en el aductor. "Es el primer partido que juega completo, un partido con una carga física importante. Lo ha ido acusando según han ido pasando los minutos, pero es un jugador de tal calibre que en cualquier jugada puede resolver el partido incluso estando cansado, como ha hecho al final", comentó.

"No ha hecho pretemporada y el ritmo de competición lo tiene que coger con los partidos. Al final ha hecho una jugada fantástica de gol, pero te garantizo que ha terminado algo más cansado que al principio", aportó sobre el argentino.

Pero el artífice del éxito fue Luis Suárez, con sus dos goles. Pero, ni ahora ni cuando no marca, entiende que se le pueda pitar. "Los delanteros viven en zonas de peligro, están jugando en la zona más complicada, tienen que resolver con defensas que están constantemente encima. Hay semanas que no salen las cosas, otras que marca en Liga y doblete en 'Champions'", detalló.

Un triunfo que es importante para sumar 4 puntos, los mismos que el Dortmund, y alejar a Slavia Praga e Inter, que sólo tienen un punto en el grupo. "Es una victoria importante porque es un partido importante, de cara a lo que nos queda. Se ve la importancia para ambos por la tensión que había. Haber remontado hoy espero que nos ayude de cara a los próximos partidos", señaló.

De momento, van 33 partidos seguidos en el Camp Nou sin perder, en Europa. "Dice mucho de este club porque es una competición muy exigente... Aunque a veces tenemos derrotas dolorosas, en el Camp Nou siempre se ha repuesto ante resultados adversos. Esperemos que siga así", auguró.

"El Inter me parece un equipazo, en la línea de lo que está haciendo en la Liga. Todavía tiene recorrido en la 'Champions', me ha parecido un grandísimo partido y le damos valor al resultado sobre todo por el rival que hemos tenido. Llevamos sólo dos partidos, los dos que vienen pueden ser decisivos. Tal y como he visto al Inter, creo que tienen mucho que decir. Han hecho un primer tiempo extraordinario", destacó del rival.