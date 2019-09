31 de agosto de 2019

Valverde: "No podemos permitir que este partido se nos escape"

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha lamentado que tras remontar el gol inicial de Osasuna y tener el partido "controlado" hayan dejado que el duelo se les fuera de las manos y que los locales empataran (2-2), tras una primera parte "fatal" de su equipo y una reacción buena en la segunda parte.

"Cuando teníamos el partido de cara, ellos han dado un paso al frente y no hemos sido capaces de salir de su presión y nos han tirado un par de veces. De ahí ha venido la jugada absurda del penalti, el partido lo teníamos absolutamente controlado y no podemos permitir que ese partido se nos escape", lamentó en rueda de prensa.

Valverde, que matizó que no vio la jugada del penalti y que por absurda se refiere a que no era una acción buscada ni intencionada, lamentó que empezaran muy mal el partido y que tuvieran que ir a remolque.

"En el primer tiempo no hemos estado nada bien, hemos estado fatal, la verdad. Ellos estaban fuertes, se han puesto por delante y se han reforzado en su planteamiento. No teníamos llegada al área, apenas hemos creado ninguna ocasión", se sinceró.

"Ellos se reforzaban cerca del área y no éramos capaces de generar peligro, fallábamos en los últimos metros. En el segundo tiempo hemos salido con la idea clara de remontar, hemos ido más arriba, hemos dominado y de ahí ha venido el que remontáramos", aseveró.

Pero, con ese 1-2, no supieron cerrar el duelo ni controlar el balón. "Teníamos que seguir en esa misma línea, generando peligro y ocasiones, pero ellos en esa ocasión que han tenido han logrado el empate y hemos tenido una ocasión clarísima (Carles Pérez, tras el 2-2), pero no ha podido ser", lamentó.

"Un gol te lo pueden hacer en un minuto, en una jugada, lo tienes que admitir. Pero no hemos tenido la pelota en condiciones, mérito de ellos también, pero cuando nos vamos haciendo con el juego y tenemos el partido controlado, pues me pesa más el gol del segundo tiempo. Nos hacía falta más continuidad en nuestro ataque, y no hemos sabido salir de su presión, que se hace con un ataque", aseveró al respecto.

Por otro lado, no quiso comentar el por qué de que Ivan Rakitic no jugara. "Si creo que me va a venir Arthur porque creo que vamos a tener más la pelota, le saco. Si me viene mejor tener a Rakitic por la derecha, le saco. Si quiero romper un partido, saco a Arturo", apeló.