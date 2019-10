8 de octubre de 2019

Vives (Barça): "Valdés no ha salido por la puerta de atrás"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este martes que Víctor Valdés, destituido como entrenador del Juvenil A apenas dos meses después de llegar al club, no ha salido por la puerta de atrás pero no ha querido entrar a detallar los pormenores de su salida.

"El club intenta siempre que las personas, no solo aquellos que son referentes más mediáticos, salgan de la mejor manera posible y discrepamos con que Valdés haya salido por la puerta de atrás. Aunque no es agradable poner punto y final a una relación como esta", apuntó en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que el cese de Valdés se debe a una decisión "estrictamente técnica", y negó de nuevo que se haya ido de mala forma por parte del club, aunque sin dar detalles de nada. "Entiendo que forman parte de la vida interna del club, por principio de confidencialidad no tenemos que comentar estas cuestiones", opinó.

"No comentaré los procesos internos del club. Entiendo que queráis saber detalles pero haríamos un mal servicio al club y a las personas. Sí que ha habido conversaciones y contactos, pero no estoy autorizado ni creo que debamos comentar los detalles", zanjó.

En este sentido, sobre esas cuestiones técnicas que han llevado a su cese, apuntó a una disconformidad respecto al modelo de club y de cantera. "No digo que Víctor Valdés no siguiera nuestra modelo. Todos los entrenadores pueden hacer aportaciones siguiendo nuestro modelo de club", argumentó.

Negó que la corta etapa de Valdés haya sido un "fracaso". "No me gusta hablar nunca de fracaso. En la vida, cuando uno se cae tiene que levantarse y aprender de la caída. Pero no me gusta en absoluto hablar de fracaso. Este proyecto, por motivos estrictamente técnicos, no ha acabado de funcionar pero hablar de fracaso es exagerado", opinó.

Además, cree que los mitos blaugranas no salen mal del club. "Los grandes mitos del club han salido muy bien. Siempre ha habido un entente fantástico, quiero recordar la salida de Iniesta, el último, o de Xavi o Puyol. Grandes símbolos de la misma generación que Valdés que han salido de una manera magnífica. No es cierto que los grandes símbolos salen mal del Barça", reiteró.

Eso sí, reconoció que "siempre duele" cuando una persona abandona el club y más con la importancia de Valdés. "Queríamos que su carrera aquí fuese larga y exitosa, como la etapa de jugador, pero por desgracia no ha sido así y es un disgusto humano e institucional", explicó.

Tampoco tiene constancia de que, como apunta el entorno de Valdés, el presidente, Josep Maria Bartomeu, no haya atendido a las llamadas del exportero. "No me consta, no sé hasta qué punto el presidente ha hablado o no con Víctor Valdés estos dos meses", manifestó Vives.

Por otro lado, dado que Carles Puyol reconoció haber rechazado una oferta para ser director deportivo del club, Vives negó que el Barça busque caras conocidas. "El Barça ficha talento, sobre todo, y no ficha cromos, y ficha talento que se pueda convertir luego en calidad competitiva", apuntó.