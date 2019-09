21 de septiembre de 2019

Zidane: "Nuestra fuerza es el respaldo de todos, si no es mejor salir"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, subrayó que no presta atención a todo lo que se dice sobre el momento de su equipo tras la derrota en París y que se siente "fuerte", y aunque avisó de que si no existe "el respaldo de todos" para él sería "mejor salir", no se ve cuestionado por el club.

"No me interesa que lo tengo que leer de fuera, sólo lo que voy a hacer con los jugadores. Me siento fuerte, siempre me han enseñado a no bajar los brazos y a seguir trabajando, que es lo que hecho siempre. Voy a intentarlo siempre hasta el último minuto", señaló Zidane este sábado en rueda de prensa previa a la visita al Sevilla.

El francés dejó claro que "nada" le sorprende en este momento. "Siempre hemos tenido dificultades, incluso ganando, siempre ha habido momentos complicado en este club, a veces más, pero siempre podemos superarlo. La fuerza la tenemos dentro, no fuera", advirtió.

En este sentido, remarcó su confianza en el club pese a que pueda a haberse producido una pérdida de confianza tras el inicio de campaña. "No, al revés", replicó preguntado por si se sentía cuestionado. "Nuestra fuerza está en el respaldo por todos los que trabajan aquñí dentro y si no es así, mejor salir", apuntó. "No pienso en salir, solo en ganar el partido de Sevilla", aclaró posteriormente.

"Lo que hay fuera es el resultado, lo de dentro es diferente, lo único que podemos hacer es trabajar y mejorar las cosas", prosiguió el preparador madridista, que no se arrepiente de haber vuelto. "Cuando ganamos es fácil para todos, ahora hay que estar juntos. Cuando veo lo que escribís (los periodistas), el panorama es muy negro, pero no es así, ahora hay que luchar todavía más", aseguró 'Zizou'.

Zidane reconoció que también había escuchado que el club se hubiese molestado por haber concedido libre a los jugadores tras la derrota en París. "No es una cuestión de que se lo mereciese, en nuestra planificación estaba darles un descanso. Jugando siete partidos en 21 días, no vamos a tener uno de descanso y era un día para dárselo", aseveró.

El técnico eludió comentar la posibilidad de que vuelva a empezar a sonar el nombre de Jose Mourino. "No tengo que decir si me molesta o no, es la realidad", zanjó, dejando claro también que no cree que los jugadores estén rindiendo "por debajo de su nivel".

"¿Podemos hacer más en 90 minutos? Sí. El domingo jugamos contra el líder y lo que hay que hacer es intentar ganar, no hay más. Sé la dificultad de estar en el Real Madrid, aquí no valen dos partidos complicados. Tuvimos uno en París y ahora tenemos que estar juntos para sacar esto adelante y hacer las cosas mejor. Yo quiero ganar siempre y los jugadores también", recalcó.

Zidane recordó que "los partidos de hoy en día te exigen la intensidad porque son de transiciones y debes estar fuerte y muy rápido". "El PSG nos superó, pero no significa que pase siempre. No estoy inquieto, ya hemos analizado lo que pasó. El miércoles faltó, pero en la primera parte del Levante no faltó nada y en Vigo igual", consideró el francés, que tiene claro que la intensidad no es algo que se "trabaja".

Finalmente, Zidane se refirió a la visita a un "campo difícil" como el Sánchez-Pizjuán y ante "un equipo líder que ha jugado bien desde el inicio de temporada". "Es un buen partido para nosotros, los jugadores están preparados para hacer un gran partido", sentenció.