30 de septiembre de 2019

Zidane: "Hazard acabará triunfando en el Real Madrid, estoy tranquilo"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró confiado en que el centrocampista belga Eden Hazard "acabará triunfando" y siendo un "jugador importante" en el conjunto blanco, así como consideró clave lograr el triunfo este martes (18:55 horas) contra el Brujas en el Bernabéu en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"El próximo objetivo es ganar mañana porque estamos cuartos, ésta es nuestra realidad. Me interesa que tenemos la oportunidad de sumar. ¿Hazard? No le doy consejos sobre cómo tiene que jugar. Sabemos que Hazard es un jugador importante; que queremos más de él, sí, pero hay que estar tranquilo. No estoy preocupado porque va a triunfar aquí, va a ser muy bueno", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, comparó el caso de la adaptación de Eden Hazard con el suyo cuando llegó en 2001 al Real Madrid. "Me pasó lo mismo, pero ... yo sabía que iba a funcionar con tiempo. Fue peor cuando llegué a Italia porque tardé tres meses y en Madrid, un poco menos. Hazard sé que va a ser un jugador importante en el Madrid. Lo más importante es acompañarle", manifestó.

Sobre la importancia de lograr la primera victoria del curso en Europa, tras el 3-0 en París, Zidane destacó que cuando mira la tabla ve que no empezaron bien, pero que este martes tienen la oportunidad de devolver "lo que se merece la afición".

"Necesitamos sumar mañana. Lo importante para nosotros es que tenemos partido cada tres días y tenemos que mostrar nuestra solidez cuando no tenemos el balón y, cuando lo tenemos, provocar al adversario y crear ocasiones de gol. Estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero mañana el partido es muy importante para nosotros", recalcó.

Asimismo, argumentó que el trabajo defensivo de las últimas jornadas se complementa con el ofensivo. "Hoy el fútbol es defender cuando no tienes el balón y, cuando lo recuperas, tienes que hacer daño. Uno no te impide hacer lo otro. Hay que estar fuerte defensivamente y eso no nos impide jugar bien", justificó.

De Brahim Díaz dijo que no entrar en la convocatoria "es jodido", pero que tiene el mismo 'plan' para todos. "Tiene que estar preparado, ha tenido dos o tres lesiones, pero ya está bien. Teniendo a 25 jugadores me molesta tener que dejar a gente fuera de la convocatoria. Decirle que siga entrenando que la temporada es larga y voy a contar con todos", indicó.

"RAMOS NO TIENE RECAMBIO, ES NUESTRO LÍDER"

El capitán del equipo blanco, Sergio Ramos, reaparecerá en la Liga de Campeones tras cumplir el partido de sanción. "Sergio Ramos no tiene recambio. Sergio es Sergio, es nuestro líder, nuestro capitán, no lo veo nunca fuera de aquí. De vez en cuando, necesita descanso, pero ahora no", subrayó.

Por otro lado, glosó la figura del delantero francés Karim Benzema, uno de los jugadores más en forma del equipo madrileño. "Es una competición muy especial para todos. Sabemos que somos el equipo que más Copas de Europa tenemos. Su calidad como jugador la conocemos y lo que más me gusta es que es un jugador diferente; veo a un jugador más responsable y más maduro", comentó.

Admitió que el equipo da pasos en superar la etapa 'postRonaldo'. "No voy a contar la historia de Cristiano, de lo que ha hecho aquí. Sabemos lo que ha hecho aquí. Hay que adaptarse porque es el ADN de este club, por lo menos sudar la camiseta. No se puede ganar siempre, pero sí darlo todo en cada partido", explicó.