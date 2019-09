El Ifo también alerta de que Alemania entrará en recesión en 2019

BERLÍN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, entrará en recesión en 2019 debido al impacto de la incertidumbre provocada por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos y el Brexit, según ha alertado este jueves el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

El país germano contabilizó una contracción del 0,1% del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2019 y, según las estimaciones del instituto alemán, durante el tercer trimestre se volverá registrar otra contracción de una décima. De esta forma, Alemania entrará en recesión técnica, como se conoce a encadenar dos trimestres consecutivos de reducción del PIB.

Un repunte en la actividad en el cuarto trimestre, unido al alza del 0,4% del PIB del primer trimestre, impulsarán el crecimiento de la economía hasta el 0,5% en el conjunto de 2019.

"Esta desaceleración ha sido provocada por una serie de eventos políticos mundiales que ponen en cuestión el orden económico mundial de las últimas décadas", ha asegurado el director de previsiones del Ifo, Timo Wollmershaeuser.

De cara a 2020, el instituto ha empeorado su previsión hasta el 1,2%, desde el 1,7% que había estimado anteriormente. Para 2020, el pronóstico es que el PIB crezca un 1,4%.

No obstante, los economistas del Ifo han alertado de que sus estimaciones están "asociadas" a elevadas incertidumbres, ya que han asumido que no se producirá un Brexit sin acuerdo o que no habrá una nueva escalada en la guerra comercial iniciada por Estados Unidos.

De esta forma, el Ifo comparte de forma parcial el análisis que publicó ayer el Instituto de la Economía Mundial de Kiel (IfW, por sus siglas en alemán), que también aseguró que Alemania entrará en recesión en 2019, aunque registrando una contracción de tres décimas en el tercer trimestre.

En lo que difiere el Ifo, sin embargo, es en el superávit y en el mercado laboral, ya que el instituto de Kiel espera que el empleo se resienta en los próximos meses y en 2021 se registre un déficit de 7.000 millones de euros (-0,2% del PIB).

El organismo de Múnich, en cambio, considera que el número de trabajadores cerrará 2019 en 45,2 millones, aunque se elevará a 45,4 millones en 2020 y 45,5 millones en 2021. Por otro lado, el país registrará un superávit de 45.800 millones de euros en 2019, que se reducirá hasta 23.100 millones en 2020 y se situará en 18.600 millones en 2021.