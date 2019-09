Brasil.- Más de 200 personas piden la dimisión de Bolsonaro ante el Consulado de Brasil en Barcelona

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas se han concentrado este viernes ante el Consulado de Brasil en Barcelona, en la avenida Diagonal, para pedir la dimisión del presidente Jair Bolsonaro ante su gestión de los incendios en el Amazonas.

Convocados por Extinction Rebellion y Fridays for Future, han coreado consignas como 'Fora Bolsonaro', 'Lula libre, fuera Bolsonaro', 'Bolsonaro dimisión', 'Salvem l'Amazònia', 'No es fuego, es capitalismo', 'No es indiferencia, esto es una emergencia' y 'Volem un futur' (Queremos un futuro).

Los concentrados han cortado también durante unos diez minutos la avenida Diagonal de Barcelona, y entre ellos algunos portaban hojas del Amazonas y carteles como 'Explotación=Extinción', 'Bolsonaro, criminal ambiental' y 'Ayuda internacional para el Amazonas'.

En declaraciones a los medios, Claudia Bosch, de Extinction Rebellion, ha alertado de la situación de "emergencia absoluta", y ha recordado que el Amazonas es uno de los lugares del planeta con más biodiversidad y productor de oxígeno.

Bosch ha explicado que Extinction Rebellion ha entregado una carta en embajadas y consulados brasileños del mundo --como han hecho en Barcelona-- en la que piden que "digan la verdad" sobre el cambio climático, crear asambleas ciudadanas para aplicar medidas y escuchar las demandas de los pueblos indígenas.

Ha dicho que ante un Bolsonaro que "no hace nada" con los incendios y desregulariza la explotación de los recursos del Amazonas, ha dicho que la sociedad no se puede quedar de brazos cruzados, ha criticado su inacción y ha pedido la dimisión de su gobierno.

La portavoz de la organización ha asegurado que si no se producen cambios, continuarán con las protestas a nivel global, sin descartar "acciones disruptivas económicas" como boicots u otras acciones imaginativas, ha dicho.