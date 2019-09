La ministra de Defensa conoce en Sevilla a una niña que le pidió por carta que "no venda armas"

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado en la mañana de este jueves el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'José María del Campo', ubicado en el barrio sevillano de Triana, para conocer a Alba Dai Abia, pequeña de once años que el curso pasado le envió una carta para solicitarle que "no vendiera armas a Nicaragua, ni a ningún otro país que las use para matar a personas".

Acompañada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, y el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, la ministra ha visitado este colegio y ha tenido la ocasión de charlar con Alba Dai y con sus compañeros.

En declaraciones a Europa Press, la pequeña ha explicado que escribió esta carta en el marco de "un trabajo de argumentación". "Como tengo una amiga de Nicaragua, pedí que no vendieran armas a Nicaragua, ni a ningún otro país que las use para matar a personas", ha remarcado Alba Dai.

Por su parte, el consejero de Educación de la Junta ha valorado esta visita de Robles y se ha congratulado de estar "presente en este momento histórico para el centro educativo". Así, ha insistido en que los colegios son "el mejor lugar para enseñar los valores que dan vida a la paz". "Estamos en una especie de santuario donde el trabajo que hacen nuestros docentes es fundamental para que nuestros niños entiendan y aprendan esos valores que tanto necesitamos en nuestra sociedad", ha defendido Imbroda.

En cuanto a la directora del centro, ha señalado que esta actividad se lleva a cabo en un ejercicio de clase para desarrollar las competencias lingüísticas. "Los alumnos tenían que enviar una carta con una solicitud, queja o propuesta", ha detallado.

De este modo, Alba Dai tuvo la idea de elaborar un escrito solicitando que "haya paz en Nicaragua porque tiene una amiga de allí que ha tenido que venir huyendo de la guerra".

La directora ha asegurado que Robles se puso en contacto con el colegio en junio para hablar con la pequeña. Más tarde, pasado el verano, vuelve a contactar "porque venía a un acto y pensó que era buena idea conocer el centro y saludar a la alumna". "La carta tocó su fibra sensible y eso es lo que le da la motivación de conocer a la niña", ha concluido la directora.