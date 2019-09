30 de agosto de 2019

Rita Segato: "Estamos poniendo el punto y final en la historia patriarcal de la humanidad"

SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La antropóloga y feminista argentina Rita Segato ha celebrado el "aumento de la sensibilidad" en materia de acoso sexual y se ha mostrado "optimista" en el avance de la igualdad entre hombres y mujeres. "Estamos poniendo el punto y final en la historia patriarcal de la humanidad", ha aseverado.

Así lo ha señalado en una entrevista con Europa Press en la que ha defendido la necesidad de "ser pedagógico" para que la sociedad "sea consciente de cuál es la ley vigente" en los juicios por acusaciones de acoso y abuso sexual y que "no se perciba" que dicho procedimiento es "injusto" y "correctivo".

"No quiero la sustitución de un orden de crueldad por otro ni de un orden punitivo por otro. No es el camino justo ni el camino correcto", ha subrayado la argentina que ha participado esta semana en el curso 'discriminación, violencia y crueldad como temas del presente' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En este sentido, Segato ha defendido la existencia de "juicios populares" en los casos de abuso sexual en los casos en los que "el Estado no hace justicia" puesto que proporcionan, bajo su punto de vista, "una garantía de divergencia" y de "voces diferentes" que "debaten" sobre esta problemática.

No obstante, ha alertado de la existencia de un "margen de error muy peligroso" para los movimientos feministas que, a su juicio, puede llevar a la consideración de que existe un "goce de la punición", si bien reconoce que en la mayor parte de los casos "las acusaciones se refieren a hechos reales".

Segato se ha mostrado confiada en la "promoción del discurso público" y en la "circulación de la palabra" en la sociedad. "Cuando hablamos bien y explicamos y argumentamos las cosas, la sociedad y el mundo se transforman", ha apostillado.

En este sentido, ha considerado que "los medios son la gran escuela" por ser "donde la gente se educa" pero opina que están "en deuda con la sociedad" porque "no se han sentado a pensar y debatir" sobre cómo retransmitir los casos de abuso sexual, lo que, a su juicio, ha dado lugar a una "espectacularización de los crímenes".

Tal y como ha criticado, esta "espectacularización" se ha producido, en su opinión, en los medios de comunicación en la retransmisión de los crímenes machistas o casos de abuso sexual. "Falta pensar mejor cómo se lleva a la sociedad para que entienda la información pero que no sea atrapada por el espectáculo de los grandes medios", ha matizado.

De igual manera, Segato ha lamentado que casos como el de 'La Manada' en España sean "miméticos" y "contagiosos" porque, tal y como ha señalado, se trata de crímenes "paradigma" que "muestran que la estructura de agresión de género es siempre colectiva".

La antropóloga argentina ha trabajado en su cátedra en la Universidad de Brasilia (Brasil) en el campo de la semiótica y la gramática y ha defendido que la categoría de género en las palabras es una "construcción política" que además es muy distinta en Latinoamérica y en España.

De este modo, Segato critica la "arbitrariedad" de la asignación del género a sustantivos como 'computadora' en Argentina frente a 'ordenador' en España y asegura que se trata de "realidades culturales" y no de "ideologías".

Preguntada sobre las propuestas impulsadas por movimientos feministas que abogan por el rechazo al masculino neutro, la argentina ha asegurado "aceptar" esos movimientos si bien ha matizado que sólo utiliza esa "variación del lenguaje neutro" cuando le resulta "cómodo". "No me obligo. No estoy dispuesta a hablar con incomodidad", ha apostillado.

"ESPAÑA TIENE UNA ENORME DEUDA CONSIGO MISMA"

Por otro lado, la catedrática argentina ha considerado que nos encontramos en un "mal momento histórico" y ha alertado de la amenaza que supone la actual "aproximación al fascismo". "Hay voces que evidentemente no han aprendido nada del pasado ni del sufrimiento extraordinario que la humanidad atravesó", ha lamentado.

En concreto, Segato ha considerado que "España tiene una enorme deuda consigo misma" porque, en su opinión, ha "sepultado el sufrimiento del franquismo" durante cuatro décadas, lo que, ha apuntado que "no supone ninguna ganancia" para la sociedad actual.

"Cuando se intenta olvidar y se intenta enterrar la historia acaba reapareciendo por los costados y siempre hace daño", ha subrayado.

Según Segato, el "peligro de volver a la barbarie" del fascismo en España es "muy grande" porque, tal y como ha señalado, "muchas juventudes no han sido conducidas a analizar su historia". "O la comprendemos o vuelve", ha concluido.