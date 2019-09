20 de septiembre de 2019

Roberto Carlos, Mazinho, Julio Baptista y Mónica Marchante clausuran el FID León Abanca 2019

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un Auditorio con el aforo completo ha disfrutado este viernes de una ceremonia de clausura del Foro Internacional del Deporte (FID) León Abanca 2019 que ha contado con tres grandes exfutbolistas brasileños: Roberto Carlos y Julio Baptista, ambos exjugadores del Real Madrid; y Mazinho, exjugador del Valencia y el Celta de Vigo entre otros.

Además, la tercera y última jornada del FID ha tenido el prestigio de contar con la periodista Mónica Marchante como moderadora, según han indicado los propios organizadores a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Los tres deportistas, figuras de referencia para toda una generación que idolatraba el fútbol y a sus jugadores, fueron campeones del mundo con la selección brasileña y ayer estuvieron presentes en el Auditorio de León para contar sus experiencias personales como profesionales del deporte.

La ponencia ha comenzado con Roberto Carlos esquivando el chascarrillo de la moderadora otorgando el título de mejor del mundo a Leo Messi. El brasileño apuntaba que "había por ahí uno que hablaba portugués que también era muy bueno".

Las bromas y anécdotas entre los futbolistas no dejaron de fluir durante toda la ceremonia, pero sobretodo se habló de ese "Jogo Bonito". Mazinho apuntaba que "el fútbol brasileño está de bajón" y continuó culpando a la "violencia, la delincuencia y los videojuegos" de que hoy en día los brasileños no jueguen y no salgan tantos profesionales como antes.

Para Roberto Carlos "la concentración que los jugadores ejercen en el campo" es uno de los principales problemas que hay y por los que el fútbol bonito "de caños y sombreros" ya no se hace. Además, lanzó el deseo de que Brasil vuelva a realizar ese "Jogo Bonito".

Por su parte, Baptista apuntaba que Brasil es muy grande y "siempre saldrán jugadores muy importantes", pero siguió la línea que Mónica había marcado mencionando a Neymar como el gran último talento brasileño hasta el momento.

Entre interminables aplausos se cerró el que por el momento fue uno de los mayores acontecimientos deportivos vividos en la ciudad de León. Tres días de deporte y deportistas que han calado a los leoneses con sus historias de superación y sus experiencias personales.

Para concluir el FID, Francisco Del Río, director del foro, agradeció el trabajo de toda la organización y los voluntarios del evento, la colaboración de patrocinadores, colaboradores e instituciones, y citó a todos los leoneses y leonesas para la edición del 2020 en la que, una vez más, el FID León intentará superarse.

Antes de que los deportistas se citaran en el auditorio, Mazinho y Roberto Carlos hicieron una aparición en la plaza de la Catedral con más de 1000 niños dispuestos a hacer cola durante algo más de una hora para poder conocer y tratar a los cracks brasileños.

Para seguir todas las novedades sobre la próxima edición, los aficionados al deporte y al Foro Internacional pueden seguir las redes sociales del proyecto y suscribirse a la newsletter en FIDLeon.org.