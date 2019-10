World Press Photo en València: Sobrecogedoras imágenes de migraciones a EEUU, cambio climático y un guiño a las Fallas

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La World Press Photo vuelve a Valencia con instantáneas que "sobrecogen" con el fin de "compartir y conectar el mundo con las historias que impactan". La Fundación Chirivella Soriano recoge un compendio de fotografías que recorren temáticas actuales en "tiempos de celeridad total" en los que se hace necesario un "espacio de reflexión" y, de este modo, aborda por ejemplo el fenómeno de la migración en centroamérica, los problemas que genera el cambio climático e incluso dedica una serie de imágenes a las Fallas.

La exposición, que podrá visitarse del 19 de octubre al 17 de noviembre y que llega desde Barcelona, se ha presentado y se inaugura este viernes en la Fundación Chirivella Soriano, que organiza la muestra junto a Doctornopo en colaboración con la Fundación Banco Sabadell.

El presidente de la Chirivella Soriano, Manuel Chirivella, ha expuesto que "hoy está en duda la capacidad crítica de la cultura y el arte" y, frente a ello, esta muestra "quizá es un reducto donde se pueden producir reacciones que apunten a mundos distintos o generen ilusiones distintas".

Por su parte, el director de la exposición en València, Pablo Brezo, que ha anunciado que la World Press Photo estará en la capital del Turia al menos tres años más, ha destacado la voluntad de la organización de que el público adopte una "mirada crítica", mientras que Fernando Canós, representante de la Fundación Banco Sabadell, ha señalado que este conjunto de imágenes cuentan "historias que tienen que ayudar a lograr una sociedad más humana".

La exposición cuenta, como siempre, con distintas áreas como naturaleza, deportes o retratos, entre otras, y en esta ocasión, en particular, fija el objetivo en el fenómeno de la migración en centroamérica, la política de tolerancia cero del presidente estadounidense, Donald Trump, los conflictos en países como el Congo, Yemen o Siria, además de la problemática del cambio climático.

Se trata, según ha explicado la 'project manager' de World Press Photo, Anita Awolaja, de una exhibición de fotografías "muy variada" que trata de "compartir y conectar al mundo con las historias que importan". Ha recordado también que esta exposición ha experimentado un "incremento considerable" desde su primera edición, en 1955, cuando se presentaron 300 fotos candidatas de 11 países, frente a las 78.000 procedentes de 138 países de la presente edición.

"El objetivo no ha cambiado. Las imágenes de este año son muy variadas, enseñan la complejidad de los asuntos a los que se enfrenta el mundo hoy en día" y lo hace "tanto desde un punto de vista positivo como negativo", ha expuesto Awolaja.

'NIÑA LLORANDO EN LA FRONTERA', GANADORA ESTE AÑO

Entre las fotografías que pueden contemplarse en un momento de "reflexión" frente a la "celeridad total" actual, de "asimilación compleja" para el público --tal y como ha destacado Chirivella--, se incluye 'Niña llorando en la frontera', de John Moore, ganadora de la World Press Photo de este 2019.

Esta imagen retrata el llanto de una niña hondureña mientras detienen a su madre en Texas, en la frontera entre México y EE.UU., el 12 de junio de 2018. Después de que esta imagen diera la vuelta al mundo, las autoridades estadounidenses informaron de que madre e hija estaban juntas y, posteriormente, Trump retrocedió y anuló la práctica de separar a las familias de migrantes que cruzaban de manera ilegal hacia EE.UU.

A su lado, resalta el reportaje del año, 'La caravana de migrantes' del holandés Pieter Ten, quien trató de documentar el viaje de miles de centroamericanos durante octubre y noviembre de 2018, que formaron una caravana para entrar en EE.UU. Por el camino, que comenzó en Honduras, se unieron también personas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala; migrantes que huían de la represión política, de la violencia y de la pobreza, en busca de una vida mejor.

Fotografías que retratan la naturaleza con imágenes impactantes, el 'baby boom' que se produjo en Colombia tras el acuerdo entre las FARC y el Gobierno de este país se entremezclan con el toque valenciano que incorpora esta edición de World Press Photo.

PRESENCIA VALENCIANA

La Comunitat Valenciana es protagonista de diferentes maneras este año. En la categoría de reportajes de Retratos, el certamen ha reconocido con el tercer premio la serie 'Falleras', de la brasileña Luisa Dörr. Las imágenes acercan al gran público una serie de mujeres y niñas vestidas de falleras para explicar esta tradición ancestral y la elaborada confección de los trajes y los diferentes elementos que los componen.

Por su parte, en la categoría de fotografías de Naturaleza, el alicantino Ángel Fitor ha recibido el tercer premio por una imagen de una medusa peine en aguas cercanas a Alicante.

Además, dentro de la presencia española en el certamen, el trabajo de la franco-española Catalina Martin-Chico ha sido nominado como una de las mejores fotos del año por su retrato a una exguerrillera de las FARC embarazada.

'DIGITAL STORYTELLING CONTEST'

Una de las principales novedades de la presente edición en València es el 2019 Digital Storytelling Contest, el certamen de WPP que premia trabajos de narración digital en forma de piezas de periodismo interactivo y de minidocumentales en las categorías de hasta 10 y 30 minutos, respectivamente. Pablo Brezo ha explicado que esta iniciativa busca "conectar al público más joven" y "superar la barrera generacional" que a su juicio existe a la hora de acceder a contenidos informativos.

La obra ganadora de periodismo interactivo es 'The last generation', de FRONTLINE/The GroundTruth Project, que recoge el testimonio de varios niños de las Islas Marshall que crecen bajo la amenaza de que cuando sean mayores, el territorio desaparezca bajo el mar por el calentamiento global.

Dentro de la sección de minidocumentales de 10 minutos, el primer puesto es para 'The Legacy of the 'Zero Tolerance', de Univision News Digital, sobre una niña de seis años de Guatemala separada de sus padres en la frontera entre EE.UU. y México.

Por su parte, en la sección de obras de hasta 30 minutos, la elegida es 'In the Absence', de Field of Vision, que trata la tragedia sucedida en Corea del Sur en 2014, cuando el hundimiento de un ferry provocó cerca de 300 muertos, la mayoría escolares. Hoy, las familias siguen reclamando justicia.