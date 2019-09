27 de agosto de 2019

AMP-Brexit-Johnson avisa a Juncker de que si la UE no renegocia el acuerdo y elimina el 'backstop', habrá un Brexit duro

LONDRES/BRUSELAS, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha advertido este martes al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de que si no se renegocia el Acuerdo de Retirada pactado por el Gobierno de Theresa May y se elimina el plan de emergencia para la frontera irlandesa, "no hay perspectiva" de que llegar a ningún tipo de pacto para evitar un divorcio sin acuerdo.

Johnson y Juncker han mantenido este martes una conversación telefónica desde que Downing Street ha calificado de "positiva" y "sustancial" pero que, a tenor de los respectivos comunicados, no ha servido para acercar las posturas entre las dos partes.

El 'premier' británico ha insistido en que "Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre, sean cuales sean las circunstancias". Así, aunque ha matizado que está "absolutamente" comprometido con que intentar que haya un acuerdo, al mismo tiempo lo ha condicionado a renegociar unos documentos que en Bruselas consideran ya cerrados.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea ha recordado que la UE está preparada para un Brexit sin acuerdo aunque hará todo lo posible para evitarlo, al tiempo que ha recalcado que un escenario así "sólo ocurrirá por decisión de Reino Unido" y en ningún caso del bloque comunitario.

"Recordó que aunque la UE está totalmente preparada para un escenario sin acuerdo, hará todo lo posible para evitar esa situación. Un escenario sin acuerdo sólo ocurrirá por decisión de Reino Unido, no de la UE", ha informado una portavoz de la Comisión Europea.

Además, Juncker ha reiterado la voluntad de Bruselas para trabajar "de forma constructiva" con Londres y "estudiar cualquier propuesta concreta que pueda tener" siempre que sean "compatibles con el Acuerdo de Retirada".

El mismo mensaje le ha trasladado también el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, con quien ha conversado Johnson por vía telefónica horas antes de contactar con Juncker. "La UE a 27 sigue abierta a propuestas compatibles con el Acuerdo de Retirada: respeto por la integridad del mercado único y no crear una frontera dura en la isla irlandesa", ha escrito el holandés en Twitter.

Ambas llamadas ha tenido lugar una semana después de que el primer ministro británico criticara duramente la cláusula de salvaguardia ('backstop' en la jerga comunitaria) para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Johnson abogó en una carta enviada al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, por sustituirla por otro tipo de acuerdos que no detalló, pero su propuesta fue rechazada tanto por el polaco como por el Ejecutivo comunitario.

Sobre esta cuestión, que es el principal punto de desencuentro entre las dos partes, Juncker ha subrayado que el apoyo de la UE a Irlanda es "inquebrantable" y que el club "seguirá estando muy pendiente de los intereses" de Irlanda.

El negociador británico para el Brexit, David Frost, se desplazará este miércoles a Bruselas para mantener reuniones a nivel técnico, entre otras con el Grupo de Trabajo de la Comisión Europea para el Brexit. No se reunirá, sin embargo, con su homólogo europeo, Michel Barnier, quien estará en Copenhage (Dinamarca) dentro de su ronda de contactos habitual.