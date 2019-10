11 de octubre de 2019

Argelia.- Miles de argelinos vuelven a protestar para rechazar las presidenciales de diciembre

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de argelinos han protestado de nuevo por 34º viernes consecutivo en ciudades de todo el país para reiterar su rechazo a las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de diciembre.

La manifestación, en la que hay una importante presencia policial, se produce tras la detención de decenas de estudiantes durante las protestas del martes en Argel, donde por primera vez desde el comienzo de las movilizaciones la Policía del país intentó evitar que los estudiantes marcharan, al tiempo que usó la fuerza para dispersarlos, según informaciones del diario local 'Tout sur l'Algerie'.

En este contexto, los manifestantes, presentes en Argel, El Tarf, Bugía, Tizi Ouzou, Orán, Jijel, Constantina, Mostagán, Muaskar, Tremecén, Chlef o Sidi Bel Abbès, han llamado repetidamente a mantener la naturaleza pacífica de la revuelta en redes sociales. Portan pancartas con lemas como 'No nos callarán', 'No estamos preparados para parar' y 'No votaremos'.

Por su parte, la Agrupación de Unidad Juvenil (RAJ) también ha informado este viernes de que aún no tienen noticias del presidente de la misma, Abdeluahab Fersaui, arrestado el jueves por la tarde por hombres vestidos de civil en la capital argelina.

Los manifestantes han mantenido las protestas, en las que cada vez hay más presencia policial, pese a la dimisión en abril del expresidente del país, Abdelaziz Buteflika, y los arrestos de altos cargos por supuesta corrupción para reclamar una verdadera transición democrática en Argelia.

En el centro de sus críticas están el presidente interino, Abdelkader Bensalá, y el primer ministro, Nurredín Bedui, ambos muy cercanos a Buteflika.

El presidente interino ascendió al puesto tras la salida del poder del exmandatario, mientras que Bedui fue nombrado primer ministro por el ahora exmandatario en medio del movimiento popular contra él.

Así, los manifestantes sostienen que no hay garantías de que las autoridades organizarán unas elecciones libres y justas mientras las figuras del régimen de Buteflika continúen en posiciones de poder y dirigiendo el proceso de transición.

El ejército, el actor principal en la política argelina desde la renuncia de Buteflika, ha afirmado en repetidas ocasiones que las elecciones son la única forma de salir de esta crisis, prometiendo que la autoridad electoral está facultada para garantizar un voto libre.

Además, la autoridad electoral instó esta semana a los manifestantes a ayudar a supervisar las elecciones para garantizar la transparencia, en un intento de calmar a los manifestantes.

"Las elecciones son un evento decisivo e histórico", dijo el jefe de la autoridad electoral, Mohamed Charfi. "Los jóvenes están invitados a participar en la supervisión de los colegios electorales, contando votos", agregó.

Más de 139 personas, la mayoría de ellas desconocidas, han asegurado que se presentarán a las elecciones y han prometido romper con el sistema de Buteflika.