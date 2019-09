1 de septiembre de 2019

Argentina.- Cristina Fernández acusa a Macri querer "hacer daño a la sociedad" con la subida del dólar

BUENOS AIRES, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández Kirchner, ha acusado al presidente, Mauricio Macri, querer "hacer daño a la sociedad" y de no ser "buen ser humano" por incrementar el valor del dólar.

"Subir el dólar porque votaste a fulanito... Eso no se hace. No es de buen ser humano. Es de mal ser humano hacer eso", ha afirmado Fernández en sus primeras declaraciones tras la victoria de su fórmula en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

La expresidenta realizó estas críticas durante un acto en la Facultad de Periodismo de La Plata, donde presentó su libro 'Sinceramente' acompañada por el candidato a gobernador Axel Kicillof. Además estuvieron presentes activistas de la agrupación La Cámpora.

"Todavía me duran las sensaciones ambivalentes" sobre las primarias, ha apuntado. "Sabíamos que íbamos a ganar, pero no por tanta diferencia de votos. Hablaban de una ventaja de 9 puntos en nación y 10 en provincia. No creía mucho. Me pasaron con Alberto mesas testigo y cuando me dieron los resultados fue muy fuerte", ha añadido.

"Sensación ambivalente: alegría por poder concretar la esperanza de tanta gente, pero al mismo tiempo. Recuerdo que fueron 12 años de pagar y pagar. Pagamos el corralito, Néstor pagó, el pueblo pagó y ahora estamos acá. Dejamos un país encaminado. Y de repente entonces, después de ocho años, en apenas tres años y pico volver a que todo este peor, casi inmanejable", ha advertido.

"Néstor que sacó al país del infierno, fue derrotado por dos puntos en 2009 por un candidato de papel y al otro día salió a trabajar sin echar culpas a nadie. Y menos aún de agarrársela con la gente y provocar medidas que hagan daño a la sociedad", ha argumentado.

"No se nos ocurrió decir: lo votaste a fulanito, ahora vas a ver. Te voy a subir el dólar. Eso no se hace. No es de buen ser humano. Es de mal ser humano hacer eso. No se hace. Hay que ser responsable cuando la gente te confiere el honor que te represente", ha explicado Fernández.

La aspirante a vicepresidente no estuvo acompañada por su compañero de fórmula, Alberto Fernández ni su primer candidato a diputado nacional Sergio Massa. Ante ellos Cristina dijo por primera vez que "no quiere ser candidata a vicepresidente", sino "ayudar a lo que viene" e hizo un especial homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que también asistieron al acto.

Participaron de la presentación la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la referente de Madres de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez Viamonte.

El acto terminó de forma abrupta, con la expresidenta emocionada y llorando al recordar a su marido. Después, afuera, una multitud la vitoreo cuando dejaba la ciudad.