14 de octubre de 2019

Argentina.- Venezuela, la crisis económica y el aborto, en el centro del debate presidencial en Argentina

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Argentina, Mauricio Macri, ha arremetido durante el primer debate presidencial contra el candidato kirchnerista Alberto Fernández, al que ha tildado de hipócrita por señalarle como principal culpable de la destrucción de la economía del país latinoamericano, en un encuentro que se ha centrado en Venezuela, la crisis económica y el aborto, fundamentalmente.

"Alberto dice que destruí la economía, pero antes decía que fue Cristina", ha manifestado Macri, que ha acusado al candidato del Frente de Todos de integrar un partido que cuando estuvo en el Gobierno ocultó las estadísticas en materia de educación.

"La expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) condecoró con la orden de San Martín al dictador (Nicolás) Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Juan Guaidó y hemos denunciado la situación en Venezuela", ha aclarado el dirigente argentino en relación con el autoproclamado "presidente encargado" del país caribeño, que se encuentra sumido en una profunda crisis política y económica.

"En esto no puede haber dobles discursos: o se está con la dictadura o se está con la democracia. La neutralidad es avalar la dictadura", ha sentenciado en un intento de destacar su defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Según ha informado el diario local 'La Nación', Macri ha resaltado así el supuesto vínculo entre Kirchner y el presidente venezolano.

José Luis Espert, candidato del Frente Despertar, ha asegurado que "en Venezuela hay una dictadura asesina" y ha sostenido que Argentina "debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro sea removido de su cargo".

Alberto Fernández, por su parte, ha acusado al presidente de mentir. "Miente porque quiere volver a ser presidente, y el que dijo la verdad está en primera fila", ha aseverado en una clara alusión al diputado y exgobernador Daniel Scioli.

"Vengo a decirles la verdad, y es que podemos hacer otro país", ha sostenido durante el debate presidencial de cara a los comicios previstos para el próximo 27 de octubre. Fernández, que ha criticado a Macri por su gestión de la política exterior, ha insistido en que le "impresiona cuando el presidente dice lo que dice".

"Yo no sé qué país gobierna. Si mira lo que él hace. No se trata de sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias", ha expresado.

Sobre Venezuela ha recalcado que no quiere "eludir el tema porque todos saben lo que pienso". "Venezuela tiene problemas, pero a diferencia del presidente yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir. El presidente tiene que decirlo: está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana", ha explicado.

Para el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, Malvinas ocupa un lugar destacado en la agenda de trabajo de su fuerza política. Aún así, ha llamado a los argentinos a concentrarse en el comercio, la energía y el medio ambiente durante el debate celebrado en la Universidad del Litoral, en la localidad de Santa Fe.

Asimismo, considera que el Mercosur "es un proyecto estratégico que ha sufrido un estancamiento en los últimos años", mientras que el acuerdo alcanzado recientemente con Europa "puede ser una oportunidad pero nos puede volver a colocar" en una mala situación.

El candidato del Frente NOS, Juan José Gomez Centurión, ha aclarado que en caso de llegar a la Presidencia comerciará "con todos los países del mundo sin restricciones ideológicas" excepto "los que financien el terrorismo o el narcotráfico".

ABORTO Y CRISIS ECONÓMICA

Lavagna ha advertido de que "los argentinos son conscientes de que viven una complicada situación social", pero se ha mostrado optimista y ha asegurado que "en la medida que pongamos el hombro" el país saldrá de la actual situación y recuperará la economía.

En relación con la crisis económica, Gómez Centurión ha apuntado que el país posee un "modelo de defensa desarticulado por años de irresponsabilidad y falta de inversión", por lo que diseñará "uno acorde a los 10 millones de metros cuadrados". "No hay paraíso fiscal sin infierno fiscal, y hoy la Argentina es un infierno fiscal que castiga al desarrollo y la producción", aclara.

Nicolás del Caño, del Frente Izquierda Unidad, ha expresado que la fuga de capitales es "uno de los principales problemas del país" y ha propuesto "una banca estatal gestionada por sus trabajadores".

Espert ha aprovechado la ocasión para criticar las "corporaciones que nos devoran" y ha afirmado que "la salida es el libre comercio". El economista se ha posicionado a favor de unos impuestos "razonables y costes laborales mucho más reducidos que en la actualidad". "Argentina tiene un sistema que destruye a la gente que vive en el país", ha añadido.

Respecto a la política social, ha lamentado que los Derechos Humanos "parezcan haber sido secuestrados por los asesinos de los años 70" y ha afirmado que no está de acuerdo con que "la educación sexual integral (ESI) degenere en ideología de género".

Para Macri "es inaceptable que haya desigualdades entre varones y mujeres" y ha propuesto un plan para combatir la violencia de género y ha argüido que el país necesita un cambio cultural estructural". "Tenemos que terminar con los femicidios", ha concluido.

Sobre el aborto, Fernández ha reiterado su postura a favor de la legalización para "terminar con la hipocresía". "Todos saben lo que pienso y hay que tender a la legalización del aborto" para que haya "oportunidad para las mujeres pobres que no pueden, como las mujeres ricas, atenderse en lugares privados en condiciones de asepsia".

Su posición choca así tajantemente con la de Gómez Centurión, que se ha erigido como el candidato a la Presidencia que "vetará cualquier ley del aborto y sus atajos". "Es una hipocresía plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona", ha zanjado.