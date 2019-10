Bolivia.- La Policía de Bolivia lanza gas lacrimógeno contra manifestantes reunidos frente a un hotel de La Paz

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Bolivia ha lanzado este lunes gas lacrimógeno contra manifestantes reunidos frente a un hotel en la localidad de La Paz, donde los seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS) se han enfrentado a los del opositor Comunidad Ciudadana (CC) en un marco de incertidumbre electoral.

Según el portal La Razón Digital, militantes del MAS y CC se han concentrado en la Avenida Arce, a las puertas del que fue el hotel Radisson, donde se está realizando el cómputo de votos de La Paz. "La Policía se encuentra en medio de ambos grupos para evitar enfrentamientos", ha indicado el medio de comunicación.

Muchos bolivianos han salido a la calle después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera de forma repentina la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Los datos difundidos con el 83,76 por ciento del escrutinio apuntaban a una segunda vuelta electoral después de que el actual presidente, Evo Morales, se hiciera con el 45,28 por ciento de los votos frente a los 38,16 por ciento del opositor Carlos Mesa.

Los opositores no han tardado en llamar a la movilización ciudadana ante la posibilidad de que los resultados electorales fueran "manipulados" mientras Morales espera a que el voto en las zonas rurales le ayude a alcanzar una mayoría que evite una segunda ronda.

ACTUALIZACIÓN DE LA TREP

Aunque Mesa ha alertado de que el objetivo de la suspensión del TREP podría ser amañar los resultados para evitar una segunda vuelta electoral que se le podría complicar a Morales si la oposición une sus fuerzas, el TSE ha actualizado sin previo aviso los datos este lunes por la tarde tras 23 horas de interrupción.

Con el 94,99 escrutado, los resultados preliminares del TREP muestran ahora un apoyo del 46,42 por ciento para Morales y un 37,06 por ciento para Mesa. El MAS, por su parte, ha insistido en que "no existe una segunda vuelta" y han pedido a la población afín a Morales manifestarse.

La oficialista Coordinadora Departamental por el Cambio (Codelcam) se ha declarado en "estado de emergencia" y ha llamado a una concentración masiva para este miércoles en la plaza de San Francisco, en La Paz.

Según la Codelcam, el voto rural garantiza el triunfo de Morales y descarta la posibilidad de ir a una segunda vuelta. "Para nosotros no hay ninguna segunda vuelta. Recalco, no podemos aceptar que existan individuos que desconocen a los trabajadores del campo, eso es un desprecio, por eso es que nosotros somos claros en ese tema, con el voto rural se ha ganado en la primera vuelta y no existe ninguna posibilidad de una segunda vuelta", ha sostenido Hugo Torrez, uno de los dirigentes de la Codelcam, en la Casa Grande del Pueblo.

Cientos de personas han salido a la calle en diversos puntos del país para instalar "vigilias" ante recintos feriales y centros de cómputo de votos, como el de Sucre o Santa Cruz, donde estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se dirigen al Tribunal Electoral Departamental (TED).

La Policía de Santa Cruz ha formado un cordón de seguridad para proteger el centro de cómputo instalado en la ciudad ante la multitudinaria concentración de ciudadanos, tal y como ha informado el diario local 'Los Tiempos'.