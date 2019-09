19 de septiembre de 2019

Brexit.- Una activista de Femen protesta contra el Brexit en Madrid sin que llegue a verla el ministro británico

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una activista de Femen ha protestado contra el Brexit con el torso descubierto junto a una de las sedes del Ministerio de Exteriores, donde estaba anunciada una reunión del ministro español en funciones, Josep Borrell, con el ministro británico para la salida, Stephen Barclay, pero su acción de protesta no ha podido ser vista para el británico.

A las puertas cerradas del Palacio de Viana permanecía un grupo de altos cargos de Exteriores despidiéndose de una delegación senegalesa -Borrell ha almorzado con su homólogo Amadou Ba-- cuando la joven ha comenzado su protesta con un cartel que decía 'Break Brexit' por un lado y 'UK In, hate out' (Reino Unido dentro, odio fuera) y la expresión "el Brexit no nos romperá" escrita en el pecho.

Los funcionarios se han mostrado sorprendidos, igual que los transeúntes, pero su acción ha durado menos de un minuto y la joven se ha marchado del lugar sin intervención de las fuerzas de seguridad. La reunión de Borrell y Barclay, mientras tanto, ha tenido lugar en el vecino Palacio de Santa Cruz, donde tiene el ministro español su despacho.