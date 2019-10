16 de octubre de 2019

Brexit.- Corbyn avisa del previsible rechazo laborista al plan del Brexit que negocia ahora Johnson

LONDRES, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición en Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, ha dicho que está "profundamente preocupado" por los detalles que se han filtrado en las últimas horas sobre el posible acuerdo del Brexit y ha deslizado un posible 'no' de su partido en la Cámara de los Comunes: "No es un acuerdo que podamos apoyar por lo que he oído hasta ahora".

Corbyn, que ha defendido el "poder de la persuasión" frente a las "amenazas", ha reconocido en declaraciones a la cadena ITN estar en guardia por "todo" lo que ha trascendido, en una jornada clave para dilucidar si los negociadores de las dos partes son capaces de llegar a algún tipo de acuerdo para sentar las bases de un divorcio ordenado.

En concreto, el líder del Partido Laborista se ha mostrado preocupado por que "en realidad va a haber una frontera en el mar de Irlanda, entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido", si prospera la idea de Johnson para establecer un marco regulatorio específico para el Úlster.

El Partido Laborista cuenta con 245 diputados en la Cámara de los Comunes, de los cuales una mayoría previsiblemente dira 'no' al acuerdo. También se inclinan hacia el rechazo el Partido Nacional Escocés (SNP), con 35 representantes, y la mayoría de los 19 diputados del Partido Liberal Demócrata.

Johnson tendría esperanzas si logra una alianza que suma a los conservadores euroescépticos, los 35 diputados independientes y los diez miembros del Partido Unionista Democrático (DUP). En total, la ratificación requeriría del voto favorable de 320 de los 650 escaños que conforman la Cámara Baja del Parlamento británico.

La líder del DUP, Arlene Foster, ha rechazado este miércoles en Twitter que se pueda dar por sentado su apoyo y ha apuntado que "las discusiones continúan". "Necesitamos un acuerdo sensato que unionistas y nacionalistas podamos apoyar", ha advertido.