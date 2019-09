Brexit.- El Gobierno británico somete de nuevo a votación este lunes su plan para convocar elecciones

LONDRES, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido presentará una nueva moción ante la Cámara de los Comunes para que los diputados vuelvan a pronunciarse este lunes sobre los planes del primer ministro, Boris Johnson, de celebrar elecciones anticipadas a mediados de octubre, antes de la teórica fecha del Brexit.

El líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg, ha confirmado este jueves el segundo intento, un día después de que no lograse el apoyo suficiente para sacar de nuevo las urnas el 15 de octubre, como reclamaba Johnson.

El Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata han dejado claro que no apoyarán ninguna convocatoria electoral si no hay garantías de que no habrá una salida sin acuerdo de la Unión Europea. La oposición espera concluir el lunes la tramitación parlamentaria de la ley destinada a bloquear este Brexit caótico.

Rees-Mogg ha aclarado que la actividad parlamentaria no se suspenderá hasta que se completen los trámites relativos a esta ley, toda vez que para la próxima semana está previsto que se paralice la Cámara de los Comunes por petición expresa del Gobierno de Johnson.

Para lograr la convocatoria electoral, el Ejecutivo tiene que lograr el apoyo de dos terceras partes de la Cámara. Sin embargo, el miércoles se quedó lejos de este umbral de 434 diputados al obtener únicamente el apoyo de 298, en un contexto marcado por la abstención de un gran número de legisladores.

Esta vía es la más ordinaria pero no la única mediante la que el Gobierno podría forzar la convocatoria electoral, ya que la BBC ha recordado que también podría plantear una ley específica que solo requeriría del apoyo de una mayoría simple e incluso exponerse a una moción de censura y confiar en que no haya un bloque alternativo.