Brexit.- Irlanda advierte de que la UE solo puede aprobar otra prórroga del Brexit si hay unanimidad

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha advertido este sábado tras el aplazamiento del voto de ratificación del Acuerdo de Retirada en el Parlamento británico, de que una posible prórroga del Brexit solo será aceptada por la UE si hay unanimidad de los Estados miembro.

"El presidente (Donald) Tusk debe consultar a los 27 jefes de Estado y de Gobierno sobre si la concedemos. La prórroga solo se concederá por unanimidad", ha apuntado Varadkar a través de su cuenta en Twitter.

El mandatario irlandés ha explicado en su mensaje que el Parlamento ha aprobado este sábado aplazar la decisión de la ratificación de la nueva versión del Acuerdo de Retirada pactada el jueves.

La moción aprobada en el Parlamento de Londres exigiría sobre el papel al primer ministro británico, Boris Johnson, solicitar formalmente una prórroga a Bruselas, pero, "hasta la fecha el Gobierno de Reino Unido no ha solicitado una prórroga", recuerda Varadkar.

Johnson ha rechazado abiertamente solicitar esta prórroga a pesar de que la normativa del Parlamento le obligaría a ello. La conocida como Enmienda Letwin ha sido aprobado este sábado por 322 votos a favor frente a 306 en contra. La enmienda paraliza la votación para la ratificación del Acuerdo de Retriada al imponer la aprobación previa de una legislación pertinente a la salida del país de la Unión Europea.

El primer ministro británico, sin embargo, y tras la votación, ha garantizado que esta paralización no supondrá un aplazamiento de la salida del país, prevista para el 31 de octubre, y se ha comprometido a presentar la semana que viene la legislación pertinente.

Sin embargo, ante Johnson se presenta el problema de que la oposición le ha avisado de que está bajo la obligación legal de pedir una extensión de tres meses al Artículo 50 -- la base legal del protocolo de salida de la UE -- antes de esta medianoche (hora peninsular española).

Johnson no lo entiende así y cree que la obligación legal solo se activa en dos casos -- que no exista acuerdo previo con la UE o que el Parlamento apruebe un Brexit sin acuerdo -- que no se cumplen aquí. Por ello, el primer ministro ha dado de plazo hasta el lunes a la Cámara de los Comunes para que reconsidere su decisión, el día en que el primer ministro tiene previsto entregar la legislación que le permita cumplir con la enmienda.

Inmediatamente después, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha avisado a Johnson de que podría estar incurriendo en una ilegalidad al negarse a pedir el aplazamiento que recomienda la llamada Ley Benn, y le ha exigido que cumpla con la normativa vigente.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha pedido calma a los diputados y esperar a que se desarrollen los eventos de las próximas horas.