9 de octubre de 2019

Brexit.- La Justicia escocesa aplaza la decisión que podría obligar a Johnson a pedir la prórroga del Brexit

LONDRES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal tribunal de Escocia ha aplazado al 21 de octubre la sentencia que tenía previsto pronunciar para dirimir si obliga al primer ministro, Boris Johnson, a solicitar a la Unión Europea una prórroga del Brexit si no hay un acuerdo ratificado antes del día 19.

Activistas contrarios al Brexit habían solicitado a la Justicia escocesa un dictamen específico para obligar a Johnson a cumplir la ley que aprobó en septiembre el Parlamento británico y según la cual el Gobierno no tiene potestad para sacar a Reino Unido del bloque comunitario a toda costa.

Una diputada implicada en el caso, Joanna Cherry, del Partido Nacional Escocés (SNP), se ha mostrado "encantada" en Twitter por la decisión de aplazar la sentencia, "para dar tiempo al primer ministro a cumplir la promesa que hizo ante el tribunal". "Una victoria para nosotros y todos nuestros apoyos", ha celebrado.

Johnson siempre ha defendido que no contempla otra fecha de salida que no sea el 31 de octubre, poniendo por tanto en duda su voluntad de acatar la ley o de emprender algún tipo de argucia para sortear sus obligaciones. Entre las opciones que se barajan, está la de acompañar la carta obligatoria de la prórroga con una segunda en la que el Gobierno argumentaría que no es necesario dicho aplazamiento, según la BBC.

El Ejecutivo, entretanto, asume que hay pocas opciones de que pueda haber un acuerdo antes de que concluya el Consejo Europeo de la próxima semana --17 y 18 de octubre-- y mira ya al día 19, fecha en la que quiere celebrar una sesión extraordinaria en la Cámara de los Comunes. Si hay un acuerdo, será el día en que el Parlamento deberá pronunciarse al respecto para ratificarlo o tumbarlo.