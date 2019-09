28 de agosto de 2019

Brexit.- El presidente de la Eurocámara critica la suspensión del Parlamento británico: "Es mejor dejarlos abiertos"

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha reaccionado a la suspensión del Parlamento británico hasta el 14 de octubre, autorizada por la reina Isabel II, afirmando que "escuchar a los parlamentos siempre es bueno para la democracia" y por esa razón "es mejor dejarlos abiertos".

"Escuchar a los parlamentarios siempre es bueno para la democracia. Por esta razón, es mejor dejarlos abiertos", ha escrito el político italiano en su perfil oficial de presidente de la Eurocámara en la red social Twitter.

Sassoli no ha sido el único miembro del Parlamento Europeo en criticar la estrategia del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que ha sido interpretada como un modo de evitar que la oposición tenga posibilidades de evitar un Brexit sin acuerdo.

El liberal belga Guy Verhofstadt, que también es el coordinador jefe de la Eurocámara para el Brexit, ha afirmado que "recuperar el control" --en referencia al eslogan de la campaña a favor del Brexit-- "nunca pareció tan siniestro".

"Como parlamentario, mi solidaridad con todos aquellos que están luchando para que sus voces sean escuchadas. Suprimir un debate sobre sobre opiniones profundas seguramente no ayudará a conseguir un relación futura estable entre la UE y Reino Unido", ha escrito el exprimer ministro belga en la misma red social.

El movimiento de Johnson también ha levantado críticas de eurodiputados británicos de partidos de la oposición, como la ecologista Molly Scott Cato --para quien se trata de una estrategia "antidemocrática" y "sin precedentes"-- o el laborista "John Howarth, quien ha acusado al primer ministro de "perpetrar una atrocidad constitucional".

"El Gobierno de May se opuso a un nuevo referéndum porque sabía que la gente no apoyaría el acuerdo. Ahora el Mentiroso Gobierno de Johnson cierra el Parlamento porque sabe que los parlamentarios no apoyarán un 'no acuerdo'. No dejen que nadie diga que el Brexit va sobre democracia. Es un fraude, simple y llanamente", ha escrito el también laborista Seb Dance.

A ellos se ha unido el liberal Antony Hook, para quien suspender el Parlamento durante un mes es "en cualquier circunstancia una vergüenza", pero hacerlo para limitar su voz sobre el Brexit "lo es todavía más".

Estas reacciones del presidente del Parlamento Europeo y distintos eurodiputados contrastan con la postura más diplomática expresada horas antes por la Comisión Europea, que ha preferido no hacer comentarios escudándose en que no se pronuncia sobre "procedimientos políticos internos" de los Estados miembros.