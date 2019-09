4 de septiembre de 2019

Brexit.- Trump mantiene su apoyo a Johnson tras sus derrotas parlamentarias: "Boris sabe cómo ganar"

WASHINGTON, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, "sabe cómo ganar", poco después de que el Gobierno británico sufriese su segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas por las discrepancias en torno al proceso de salida de la Unión Europea.

"Es un amigo y se está entregando, no hay duda de ello", ha dicho Trump a los periodistas en el Despacho Oval, durante una reunión centrada en la evolución del huracán 'Dorian'. "Boris sabe cómo ganar", ha añadido el mandatario, que no ve necesario "preocuparse" por su aliado, según el portal The Hill.

Trump, defensor confeso del Brexit, se ha deshecho en elogios en los últimos meses contra Johnson, a quien vaticinó que sería "un gran primer ministro". La semana pasada, el presidente estadounidense cuestionó en Twitter la viabilidad de una posible censura contra el primer ministro británico.