23 de septiembre de 2019

Camboya.- Atacan al guardaespaldas del exdirigente opositor camboyano Sam Rainsy

NOM PEN, 23 Sep. (DPA/EP) -

El guardaespaldas del exdirigente opositor camboyano Sam Rainsy, quien prometió volver al país en noviembre después de años en el extranjero, ha sido atacado este fin de semana, según un funcionario del partido.

En una foto publicada por el 'número dos' del Partido Nacional del Rescate de Camboya (CNRP), Mu Sochua, se observa el cuello de la camisa y la mano izquierda de Pouk Chenda cubiertos de sangre.

Rainsy, cofundador del CNRP, ha vivido en el extranjero desde 2015 para evitar una serie de condenas judiciales que, según él, fueron motivadas políticametne. Rainsy prometió regresar al país el 9 de noviembre con otros líderes opositores exiliados en un esfuerzo por restaurar el principal partido opositor.

Sin embargo, el primer ministro camboyano, Hun Sen, y otros funcionarios han dicho que Rainsy sería detenido por cualquier intento de volver a Camboya.

Chenda fue atacado por dos hombres en una motocicleta este domingo mientras caminaba en la capital Nom Pen, según ha informado este lunes el 'Khmer Times'.

"Se me acercaron a eso de las 10 y me golpearon en la nuca con una varilla de metal", ha afirmado en un vídeo publicado en su red social Facebook, según el diario. "Cuando me toqué la cabeza estaba sangrando y los dos hombres se fueron", ha añadido.

Sochua, que vive en el extranjero, ha recalcado que nadie conocía las identidades de los atacantes ya que usaban cascos. Chenda, por su parte, ha presentado una denuncia policial.