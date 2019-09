27 de septiembre de 2019

Centroamérica.- Bukele pide a Trump que extienda el estatus de protección temporal para los migrantes salvadoreños

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha pedido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que extienda el estatus de protección temporal (TPS) para los más de 190.000 migrantes salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos.

"Para nosotros es muy importante el estatus de 195.0000 salvadoreños y sus hijos, que nacieron en Estados Unidos y que se verían afectados si termina el TPS", ha informado Bukele antes de reunirse con Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU en la localidad de Nueva York.

Al encuentro también han acudido el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, según ha señalado la emisora estadounidense Voice of America.

El Gobierno de Bukele y la Administración estadounidense firmaron el pasado viernes un acuerdo de cooperación bilateral similar al que ya alcanzó con Guatemala, el cual busca reducir la migración hacia Estados Unidos. El acuerdo permitiría a Washington deportar a los solicitantes de asilo que pasen por El Salvador en su travesía hacia el norte del continente.

De acuerdo con el diario local 'The Washington Post', la extensión del TPS se encuentra incluida en las conversaciones previas al alcance del acuerdo. "No hay condición, venimos a hablar con nuestro aliado, con nuestro socio, con nuestro amigo", ha manifestado el dirigente salvadoreño, que ha matizado que lo pactado con el Gobierno de Trump no tendrá consecuencias para aquellos ciudadanos del país que pidan asilo en Estados Unidos.

"No tiene ninguna consecuencia hoy por hoy. De verdad, Estados Unidos va a apoyar a El Salvador para que salga adelante", ha manifestado el dirigente. "Sé que hay debates internos y la política interna de Estados Unidos es algo en lo que El Salvador no debería meterse", ha añadido.

Según datos de ACNUR, El Salvador fue uno de los principales países de origen de los solicitantes de asilo llegados a territorio estadounidense en 2018, con 33,400 peticiones. La nación centroamericana es una de las más violentas del mundo, razón que muchos migrantes mencionan como la principal que tuvieron al salir de El Salvador.

"Hemos reducido los índices de violencia en un 60 por ciento, pero El Salvador sigue siendo un país inseguro", ha afirmado Bukele, que ha subrayado "para llegar a ser un país seguro falta muchísimo".

El presidente salvadoreño también adelantó que McAleenan viajará de nuevo a su país el 17 de octubre para hablar del fortalecimiento de la Guardia Costera, así como de la lucha contra el crimen y el narcotráfico.