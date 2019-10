Chile.- Piñera: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso que está dispuesto a usar la violencia sin límite"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha alertado este domingo de que el país se encuentra en "guerra contra un enemigo poderoso que está dispuesto a usar la violencia sin ningún limite" en el marco de las fuertes protestas que se han saldado por el momento con al menos siete muertos.

"No va a ser fácil pero vamos a ganar esta batalla", ha manifestado el dirigente al comentar los violentos sucesos ocurridos durante este fin de semana en varias regiones del país, según ha informado el diario online La Nación.

Piñera, que se encuentra supervisando el toque de queda impuesto en varias zonas del país, ha señalado que la Administración hará todo lo posible por normalizar la situación para que los chilenos retomen sus vidas cuando antes tras los saqueos, disturbios e incendios registrados en el marco de unas protestas que comenzaron por la subida de los precios del metro.

"Han destruido el metro, que es vital para las personas, sin ninguna contemplación, luego se concentraron en destruir los supermercados para privar a la gente de su derecho de poder abastecerse, han intentado quemar hospitales", ha expresado.

Así, ha advertido de la "capacidad de destrucción que los vándalos que representan el mal" y ha recalcado que espera que "con la colaboración de nuestros compatriotas podamos tener un día lo más normal posible y para eso hemos estado trabajando incansablemente".

En ese sentido, ha subrayado que "mañana, el funcionamiento de la ciudad va a tener dificultades, hemos trabajado todo el día para que haya abastecimiento, para que abran la mayor cantidad de supermercados y tiendas posibles, de bancos posibles, en los liceos y jardines infantiles para tener facilidades en lo que es fundamental, el abastecimiento".

"Pido comprensión", ha manifestado antes de expresar que "siente como propios el dolor, el sufrimiento, la angustia y el temor que muchos están sintiendo, pero tienen que saber que no están solos, que aquí hay un gobierno comprometidos con ustedes".

"Este es un problema entre los que queremos libertad, democracia y vivir en paz y los que quieren destruir a nuestro país y vamos a ganar esta batalla", ha concluido.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA LA CONGELACIÓN DE LAS TARIFAS

La Cámara de Diputados ha aprobado este mismo domingo con 103 votos a favor y uno en contra el proyecto que envió el Gobierno y que congela las tarifas del Metro de Santiago de Chile.

La iniciativa faculta al presidente chileno para dejar sin efecto los polémicos aumentos de los precios. Con esto, la moción pasa al Senado, se tiene previsto reunirse este lunes a las 16.00 (hora local).

En esta ocasión, la bancada de diputados del Partido Comunista no ha votado el proyecto. "Mientras existan militares en la calle, nosotros no votaremos ningún proyecto del Gobierno", ha explicado la parlamentaria Carmen Hertz. "Es un proyecto absolutamente trucho y no resuelve el problema de raíz. Hay que cambiar toda la institucionalidad que legitima la desigualdad", ha añadido.