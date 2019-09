10 de septiembre de 2019

Chivite invita a los Reyes a Navarra y expresa su voluntad de profundizar en el autogobierno con "lealtad"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido recibida esta tarde en audiencia por el Rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela, un encuentro en el que la jefa del Ejecutivo foral ha invitado a los Reyes a visitar la Comunidad foral con motivo de la apertura del Año Jacobeo en 2021.

María Chivite, que ha señalado que el encuentro "ha ido muy bien", también ha expresado la voluntad de su Ejecutivo de "profundizar en el autogobierno foral desde la lealtad institucional y en el marco que contempla la Lorafna".

Este encuentro se enmarca en la ronda que el monarca mantiene con los presidentes de las distintas comunidades, una vez que han sido elegidos y han tomado posesión de su cargo.

La presidenta María Chivite ha trasladado al jefe del Estado cómo se llegó al acuerdo programático entre las cuatro fuerzas políticas que sustentan el Gobierno de Navarra. También ha hecho llegar al Rey el documento del pacto, tras explicarle los ejes prioritarios que marcarán las políticas públicas del Gobierno. Ha puesto el acento en "el empleo de calidad, la innovación, la digitalización, la excelencia en los servicios públicos, la igualdad y la cohesión social y territorial".

Además, la presidenta navarra ha comunicado la voluntad de su Ejecutivo de "profundizar en el autogobierno foral desde la lealtad institucional y en el marco que contempla la Lorafna". Al respecto, Chivite ha subrayado que "ya se está trabajando en esa línea de colaboración con el Gobierno de España, que se quiere mantener a lo largo de la legislatura".

La presidenta ha expresado la voluntad de su Gobierno, "legitimado por la voluntad democrática de la ciudadanía navarra, de mantener unas relaciones cordiales y de lealtad con las instituciones del Estado".

Por último, María Chivite ha invitado a los Reyes a visitar la Comunidad foral con motivo de la apertura del Año Jacobeo en 2021, acto que tendrá lugar en Roncesvalles y al que también estarán invitados los presidentes de todas las Comunidades Autónomas por las que transcurre el Camino de Santiago.

ENTREGA DEL PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA

Preguntada sobre la posibilidad de que los Reyes vuelvan a Navarra para la entrega de los Premios Príncipe de Viana de la Cultura, después de que en la pasada legislatura no fueran invitados por el anterior Gobierno foral, María Chivite ha precisado que todavía no se ha tratado ese tema porque "no hemos llegado a organizarlo, sí lo de Jacobeo, porque se tiene que hacer con mucho tiempo".

Así, ha señalado que la cuestión del Premio Príncipe de Viana, que tradicionalmente ha sido entregado por Don Felipe, con el paréntesis de la pasada legislatura, "ya la veremos". "No la tenemos decidida. La consejera acaba de tomar posesión hace escasas tres semanas y es un tema que todavía no hemos abordado", ha indicado.

