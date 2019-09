27 de septiembre de 2019

Condenado a cadena perpetua en Pakistán el hermano de la celebridad y activista Qandil Baloch por su asesinato

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Pakistán ha condenado este viernes a cadena perpetua al hermano de la celebridad y activista paquistaní Qandil Baloch por su asesinato en 2016, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

El veredicto resalta que la Fiscalía "ha demostrado más allá de toda duda razonable" que el hermano de Baloch la asesinó, algo que ha sido confirmado "por su confesión y la corraboración por parte de los resultados de las pruebas de ADN".

El condenado afirmó en julio de 2016 que mató a su hermana "por honor y sin remordimientos" como represalia contra las publicaciones de la joven en Internet, donde colgaba imágenes personales de contenido prohibido por las facciones más conservadoras del país.

"No me arrepiento de nada. No tengo remordimientos", manifestó Muhammad Waseem, durante una rueda de prensa ante los medios bajo custodia policial. Baloch --cuyo nombre real era Fauzia Azim-- fue primero incapacitada "con una pastilla" y posteriormente asesinada en su domicilio familiar.

El asesinato volvió a desatar la polémica sobre los llamados "crímenes de honor" contra las mujeres paquistaníes, justificados por los sectores más reaccionarios contra la expansión de los derechos y libertades de la mujer en el país centroasiático.

Baloch, de 26 años, colgaba imágenes de su persona en su página de Facebook junto a mensajes que criticaban "la perspectiva ortodoxa típica" de la población paquistaní.

Más de 500 personas --mujeres, en su práctica totalidad-- fallecen cada año en Pakistán por crímenes de este tipo, particularmente centrados en las mujeres pero que se extienden a todo tipo de prácticas que "avergüenzan" a una comunidad.