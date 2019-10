10 de octubre de 2019

Ecuador.- Cruz Roja reactiva el servicio de ambulancias en Ecuador "dada la persistencia de las necesidades"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha reactivado el servicio de ambulancias en Ecuador para la atención prehospitalaria, "dada la persistencia de las necesidades", después de suspender sus actividades el miércoles por no poder garantizar la seguridad de sus voluntarios en el marco de las protestas contra la reforma económica del Gobierno del país.

"Estamos y estaremos siempre cerca de quien requiera nuestra ayuda humanitaria", ha indicado la Cruz Roja ecuatoriana en un comunicado difundido a través de Twitter, en el que también ha expresado que requiere "respeto".

La gerente de Áreas Esenciales de la Cruz Roja ecuatoriana, Tatiana Moreno, denunció que desde que se iniciaron las protestas el organismo ha sufrido agresiones en cinco sedes, en diversas ambulancias y sus voluntarios han sido golpeados con "piedras y cables".

En este contexto, la Cruz Roja ecuatoriana ha agradecido el "apoyo y respaldo" de la "ciudadanía, autoridades, instituciones y organizaciones a nivel nacional" ante las "agresiones" sufridas en contra de su personal y ambulancias.

"De conformidad con nuestros principios fundamentales, con rectitud y sinceridad, continuaremos ejecutando en todo momento una gestión transparente y responsable y, en ningún caso, poniendo en riesgo la integridad de nuestro personal humanitario, así como el prestigio y buen hacer de la sociedad nacional", ha agregado la Cruz Roja ecuatoriana.

"Siempre neutrales, imparciales e independientes", ha concluido la entidad, que recordó el miércoles que Cruz Roja lleva 109 años en Ecuador y que la entidad no es parte del Estado. "No somos un bien público, no recibimos dinero del Estado", dijo Moreno. "Somos ciudadanos, hombres y mujeres, que creemos en el respeto, la dignidad y la humanidad", zanjó.