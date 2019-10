9 de octubre de 2019

Ecuador.- Cruz Roja suspende sus servicios en Ecuador por no poder garantizar la seguridad de los voluntarios

Ecuador.- Cruz Roja suspende sus servicios en Ecuador por no poder garantizar la

Ecuador.- Cruz Roja suspende sus servicios en Ecuador por no poder garantizar la EUROPA PESS - ARCHIVO

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja ha anunciado este miércoles que ha decidido suspender la atención que brinda en el país por no poder garantizar la seguridad de los voluntarios, al tiempo que ha denunciado "agresiones" a sedes y ambulancias en el marco de las protestas que suceden desde hace una semana.

"Hemos decidido suspender la atención que damos por costumbre dada la falta de garantías (hacia los voluntarios) que existe y las continuas agresiones de las que hemos sido objeto", ha anunciado la presidenta de la Cruz Roja ecuatoriana, Victoria Albán. "Para nosotros, nuestros voluntarios y personal humanitario, se ve hasta cierto punto en peligro inminente", ha agregado Albán.

En este contexto, la gerente de Áreas Esenciales de la Cruz Roja ecuatoriana, Tatiana Moreno, ha denunciado que, desde que se iniciaron las protestas, el organismo ha sufrido agresiones en cinco sedes, en diversas ambulancias y sus voluntarios han sido golpeados con "piedras y cables".

"El voluntario es una persona que se forma, que da su tiempo libre", ha defendido la gerente, que ha recordado que Cruz Roja lleva 109 años en Ecuador y que la entidad no es parte del Estado. "No somos un bien público, no recibimos dinero del Estado", ha dicho Moreno. "Somos ciudadanos, hombres y mujeres, que creemos en el respeto, la dignidad y la humanidad", ha zanjado.

DESABASTECIMIENTO DE SANGRE

Por otra parte, la gerente general del Hemocentro de la Cruz Roja ecuatoriana, Mónica Pesantes, ha comunicado que sólo atenderán emergencias hematológicas a nivel nacional, porque hay un desabastecimiento de sangre, según ha acordado con el Ministerio de Salud del país.

El Hemocentro tiene sangre para cubrir emergencias durante los próximos dos o tres días, ha precisado. En este contexto, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se done sangre. "Si no hay sangre no hay productos sanguíneos para atender a los enfermos", ha afirmado.

El servicio de sangre de la Cruz Roja ecuatoriana es un servicio nacional que cubre el 70 por ciento de las necesidades sanguíneas de la población, tanto en la sanidad del sector público como del sector privado.