Ecuador.- El Gobierno de Ecuador se disculpa por el uso de gases lacrimógenos en universidades que acogen a indígenas

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, se ha disculpado este miércoles por el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional en las inmediaciones de universidades que acogen a indígenas en el marco de las protestas registradas en el país durante los últimos días.

"Esto de ninguna manera es admisible. Me disculpo. (...) Esto no puede suceder. Tanto el Ágora de la Casa de la Cultura como las universidades (...) tienen que mantenerse como lugares seguros y así va a ser. Los incidentes de hoy no tienen ninguna justificación", ha afirmado Romo en una rueda de prensa.

Los gases lacrimógenos habrían sido lanzados en las inmediaciones de la Universidad Católica y de la Universidad Politécnica Salesiana, donde se instalaba un campamento humanitario y centro de donaciones para las organizaciones indígenas que llegaron a Quito para las manifestaciones contra la reforma económica del Ejecutivo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha exigido que "se respete la seguridad e integridad de las personas que se encuentran en las zonas de apoyo humanitario, especialmente las universidades".

La ministra también ha informado de que aprovechando la situación generada por grupos violentos, varios reos de la prisión de El Rodeo, en Manabí, se han fugado.

La Fiscalía de Ecuador ha confirmado que 72 personas ya han sido recapturadas, pero hasta el momento se desconoce la cifra de reos que se habrían dado a la fuga. El suceso ha tenido lugar este mediodía, en medio de las paralizaciones de las vías en otras localidades de Manabí.